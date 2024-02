Igen, kezdődik! Kinyílt az első korai rododendron a Jeli Arborétumban

A Jeli Varázskert idén előbb nyit a szokottnál, ugyanis már a húsvéti hosszú végén is várják a kedves látogatókat - írták a Szombathelyi Erdészeti Zrt. Facebook-oldalán.

Az átlagosnál is jóval melegebb a február, így nem csoda, hogy már nyílik a krókusz, a nárcisz és az aranyeső is. A Szombathelyi Erdészeti Zrt. Facebook-oldalán tette közzé a szokatlan hírt, hogy kinyílt az első korai rododendron a Jeli Arborétumban. Ahogy írták, a Varázskert idén előbb nyit a szokottnál, ugyanis már a húsvéti hosszú végén is várják a kedves látogatókat.

Már díszlik a Rhododendron praecox, a kárpáti sáfrány, a Japánból származó lomblevelű örökzöld, a kamélia fehér virága, a japán imafüzérfa piros bogyója, az illatos bogyóspuszpáng. A kanyargó Kaponyás patakot pedig egyre több tőzike szegélyezi. Az arborétum nagy tava pedig tükröt tart az örökké zöldellő kertnek. Várjuk Önöket március 29-től a Jeli Varázskertben, de addig is folyamatosan hozzuk a legfrissebb látnivalókat.

- jegyezték még meg.

