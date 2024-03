Ez lehet a magyar mezőgazdaság sikerének kulcsa: ezt sok termelőnek meg kellene lépnie itthon

Nincsenek könnyű helyzetben a gazdák itthon, legyen szó akár a fiatalabb, akár az idősebb generációról, időről időre jönnek olyan nehézségek, amelyek komoly kihívások elé állítják a termelőket. A

A magyar mezőgazdaság úgy lehetne versenyképesebb, ha az itthon megtermelt alapanyagok nagy részét feldolgoznánk, és jóval rövidebb ellátási lánccal juttatnánk el a végfelhasználóhoz, így a termelés nagyobb profitban részesülne, mint a kereskedelem - mondta el az Agrárszektornak Ács Norbert, egyéni vállalkozó, családi gazdálkodó, a Porfolio Csoport 2023-as Év fiatal agrárszakembere díjának nyertese.

Hozzátette, mivel jelenleg a termelők egyedül nem tudnak egy ilyen láncolat felépíteni, ezért szükség lenne olyan gazdatársulásokra, illetve azok támogatására, melyekkel mindez megvalósítható lenne. A szakember többek között arról is beszélt, hogy szerinte a fiatal generáció már el tud szakadni a rendszerváltás előtti időszaktól, és új szemléletmóddal hatékonyabb együttműködésre képes. Ács Norbert Nagykanizsán gazdálkodik egy ma már 900 hektáros területen, ahol a fő profil és jövedelemforrás a növénytermesztés.

Emellett húsmarha-tenyésztéssel is foglalkozik, amely, mint lapunknak elmondta, egy támogató ágazat, ami jelenleg ugyan kiszámíthatóbb, ám a gazdaságában jóval csekélyebb bevételi forrást jelent.

Jöhetnek az új növények?

Az egyre szélsőségesebb időjárás, illetve a klímaváltozás évről évre erősödő hatása miatt sokan hangoztatják, hogy a hagyományos szántóföldi növények mellett új fajokat is érdemes lenne kipróbálni a magyar földeken. Ács Norbert a lapnak elmondta, a gazdaságukban már 2014 óta folyamatosan próbálkoznak „új” növények termesztésével, valamint a termesztéstechnológia módosításával.Úgy látom, hogy a 3-5 év átlagában, jövedelmezőség tekintetében nem térnek el nagymértékben a különböző növénykultúrák egymástól. Az utóbbi két évben vetőmagtermesztéssel is foglalkozom, most ezen az úton próbálok alternatív jövedelemforrást találni.

A fiatal gazdák helyzete Magyarországon

A koronavírus-járvány megjelenése óta a feje tetejére állat a gazdasági élet az egész világon, így Magyarországon is, a csitulását követően pedig kitört az orosz-ukrán háború a szomszédban, amely még tovább tetézte a bajokat - közölte Ács Norbert. Hozzátette, 2019 év végéig nyugodt vizeken evezett a mezőgazdaság, kiszámítható, tervezhető bekerülési költségek és értékesítési árak jellemezték a piacot, ám 2020 után minden megváltozott.

Hangsúlyozta, a fiatal gazdálkodók helyzetét nagy mértékben befolyásolja, hogy milyen gazdaság áll mögöttük, hiszen egy jól prosperáló átvétele, akár egy családi örökség révén, biztos támaszt jelent a nehéz gazdasági időszakokban is. Ugyanakkor az, aki az alapoktól kezdte felépíteni a gazdaságát, annak a jelenlegi piaci anomáliák által okozott nehézségek áthidalása is alapvető túlélési gondokat okozhat.

