Sokkoló: brutális mennyiségű vágott virág áramlik be külföldről - mégis mi a baj a magyarral?

Agrárszektor 2024.03.08. 09:32

Bár az éghajlatunk ideális a virágtermesztésre, ennek ellenére a hazai igényeket nem igazán tudják kielégíteni a termelők. Ezt jól mutatja az is, hogy Magyarországon mindössze 300-350 hektáron termesztenek virágokat jelenleg, az import pedig szép számmal áramlik be több országból, első sorban Hollandiából. Az Agrárszektor most annak járt utána, hogy vajon mi az oka annak, hogy szinte alig van magyar virág a boltokban, illetve annak is, hogy mi kellene ahhoz, hogy fellendülhessen az ágazat.

Bár az éghajlatunk ideális a virágtermesztésre, ennek ellenére a hazai igényeket nem igazán tudják kielégíteni a termelők. Ezt jól mutatja az is, hogy Magyarországon mindössze 300-350 hektáron termesztenek virágokat jelenleg, az import pedig szép számmal áramlik be több országból, első sorban Hollandiából. Az Agrárszektor most annak járt utána, hogy vajon mi az oka annak, hogy szinte alig van magyar virág a boltokban, illetve annak is, hogy mi kellene ahhoz, hogy fellendülhessen az ágazat.

Ha a világ virágexportjáról beszélünk, akkor érdemes kiemelni, hogy Európa világvezető, ezen belül a piac körülbelül 50%-a Hollandiából származik, ezáltal a legnagyobb virágexportőr. Magyarországon is igen nagy számban van jelen a holland virág, amit a NAK korábbi közleménye is alátámaszt: az import virágok - főleg a klasszikus vörös rózsa - többnyire a holland virágtőzsdén keresztül kerülnek hozzánk, de akad olyan importőr is, aki közvetlenül dél-amerikai, vagy akár dél-afrikai farmoktól szerzi be a virágokat. Ilyenkor az import mennyisége elérheti a 60%-ot is - írta az Agrárszektor. A lap Varga Balázstól (Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezet) megtudta, hogy ma Magyarországon körülbelül 300-350 hektáron termesztenek virágokat. Ami az exportot és az importot illeti, gyakorlatilag csak importról beszélhetünk az export elhanyagolható. Az import főleg a már említett Hollandiából, Belgiumból, Dániából, Olaszországból, Németországból és Ausztriából jön - ez a cserepes növényekre és a vágott virágokra is igaz. Magyarországon a hagyományos egynyári, balkon és kétnyári növények termesztése a legjellemzőbb, aminek nagy részét a begónia, petúnia, büdöske, muskátli, árvácska és az évelők teszik ki. Nehéz megmondani, hogy mik a legkedveltebb virágok itthon, hiszen ez régiónként és településméretenként változó. A szervezet elmondása alapján a nagyobb városok a nagy méretű, drágább, már kész virágzó növényeket keresik az azonnali látvány miatt, míg a kisebb településeken a termesztés öröme is fontos, így a kisebb, még nevelésre váró növényanyag is népszerű. Mit tudnak a hollandok, amit mások nem? Mindenben erősek. Hagyomány, erősen, jól szervezett a piac, gazdaságos üzemméret, jó logisztika, kedvező adórendszer, kiváló szakmai képzés. Beérhetetlen előnyük van - emelte ki Varga Balázs. A tavalyi évi nehézségek miatt idén 15-18 százalékkal kevesebb krizantémot ültettek a hazai kertészek. A magyar virágboltokban, kertészetekben magas számban van jelen az import áru. Kérdés, hogy vajon miért van ez így? Az általunk megkérdezett szakember szerint ki tudnánk elégíteni az igényeket magyar virágokkal is, de ehhez a hazai termesztési feltételeknek előre mutatóan, nagy mértékben meg kellene változni - ez pedig egyelőre nincsen meg. De akkor mi kellene a fellendüléshez? Úgy gondoljuk, hogy egy megfelelő agrár adórendszer, képzés és támogatás az, ami elengedhetetlen, emellett erőteljes fejlesztés, kisebb bürokrácia, jól átgondolt működés és versenysemleges adóztatásra volna szükség. Vonzóvá tenni az ágazatot a fiataloknak, megteremteni a biztos és magas szintű jövedelmezőséget. Ezeknek a segítségével fellendíthetnék ezt az ágazatot is idehaza. Teljes cikk az Agrárszektoron olvasható, ITT. Címlapkép: Getty Images