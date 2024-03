Hervadnak, kókadnak a virágaid? 6 jele annak, hogy ideje átültetni őket

HelloVidék 2024.03.17. 14:01 Megosztom

Tavasszal és nyáron könnyebben gondoskodhatunk a növényekről, mert egyszerűbben kideríthető, hogy mire vágynak. Ősszel és télen ez sokkal nehezebb. Így történhet meg például az is, hogy túlöntözzük a szobanövényeket, így azok kirohadnak, elpusztulnak. Na, de mire is érdemes figyelni a tavasz kezdetén? Hogyan gondozzuk szobanövényeinket, hogy egészségesek maradjanak? Ennek jártunk most utána.

Van néhány ökölszabály, amit be kell tartani Most, hogy itt a tavasz, összegyűjtöttük, mire kell figyelni szobanövényeink gondozása során, hogy mindenképp a legjobb bánásmódban részesüljenek. Íme, néhány ökölszabály, amit be kell tartani, hogy egészséges növényeket nevelhessünk. A növények gondozása sokkal több időt vesz igénybe tavasszal és nyáron, mint télen. A növekedési időszak közeledtével egyre több munkánk lesz. Péládul át kell ültetnie azokat a növényeket, amelyek már kinőtték a cserepeiket. Ezenkívül minden olyan növényt át kell ültetni, amelynek szüksége van rá. Ha maga a növény úgy tűnik, hogy nagyon zsúfolt, nem fér el a cserépben, ha gyökerek kibújnak a vízelvezető lyukakból, akkor valószínűleg új cserépre van szükség.

A megfelelő talajkeverék megtalálása is nagyon fontos feladat, hiszen minden növény más és más talajtípust kedvel. Ha már az átültetést fontolgatjuk, akkor érdemes a föld megvásárlása előtt megnézni a csomagoláson, hogy milyen típusú növényekhez ajánlják.

Nem szabad megfeledkezni a tápoldatozásról, különböző tápanyag pótlásokról sem. Amikor az időjárás elkezd felmelegedni, ideje elkezdeni trágyázni a növényeket, hiszen táplálékra van szükségük a téli álom után. A trágyázás, tápoldatozás pedig segít beindítani a növekedést, fejlődést. Mivel egyre melegebbek lesznek a napok, így a vízpótlásra is jobban figyelnünk kell. A talaj gyorsabban kiszárad a tenyészidőszakban, ami azt jelenti, hogy több öntözést kell végezni. Egy héten akár 2-3 alkalommal is, attól függ mennyire meleg az idő. Ha tavasz, akkor átültetés? A The Spruce cikke szerint több jele is lehet annak, hogy növényünket át kell ültetni a tavasz folyamán. Melyek ezek? Lássuk! Az átültetés tényleges gyakorisága a növény típusától és növekedési sebességétől függ. Egyes növények, köztük sok trópusi szobanövény, jobban szeretik, ha jól illeszkednek a cserépbe. Több év is eltelhet anélkül, hogy át kellene őket ültetni. Viszont más növények olyan gyorsan nőnek, hogy évente átültetést igényelnek.

Éppen ezért most összeszedtük azokat az árulkodó jeleket, hogy mikor kell átültetni a növényeket, hogyan kell ezt megtenni, és további hasznos tippeket ad a növények átültetéséhez.

A gyökerek láthatóan kinőttek a cserépből. Ha elkezd látszani a gyökér, az annak a jele, hogy túl akarnak nőni az edény határain, és nincs hova menniük. A gyökerek vagy átnőnek a vízelvezető lyukakon (ellenőrzéshez emeld fel a cserepet), vagy a talajvonal felett kezdenek megjelenni.

A talaj nem vízelvezető. Bőséges öntözés után a víznek ki kell csöpögnie a lefolyónyílásokból. Ha nem, a talaj túlságosan tömör az egészséges gyökérnövekedéshez, ezért friss, laza és jól vízelvezető virágföldre kell cserélni.

A növény leveleket hullat. Számos oka lehet annak, ha egy növény elveszíti a leveleit. Ha kizártuk a nyilvánvaló okokat – túlöntözést, alulöntözést és betegségeket –, és a növény már jó ideje a cserépben van, akkor lehetséges, hogy a talaj tápanyagai kimerültek, vagy a növény gyökérhez kötött.

A növény túl nagy vagy túl kicsi a cseréphez. Ha a cserepben a növényi arányok nem látszanak, az arra mutat, hogy nincs elegendő talaj és hely a növény gyökereinek a növekedéshez. Ráadásul a cserepéhez túl nagy növény nagyobb valószínűséggel felborul.

A növény megáll a növekedésben. Ezt a jelet a legnehezebb olvasni, mivel egyes növények nagyon lassan nőnek, és minden növény aktív növekedési időszakokon megy keresztül, majd lelassul. Ha egy növény abbahagyja a növekedést az év azon időszakában, amikor amúgy új hajtásokat, levelet kellene hoznia, akkor előfordulhat, hogy átültetésre van szükség ahhoz, hogy újrainduljon. Nulladik lépés legyen az, hogy átgondoljuk a növényvásárlást Mit tanácsolnak még a szakemberek? Vásároljunk tudatosan, növényeket is! Keresd az egyszerű fajtákat. Az emberek őrült összegeket költenek ritka, vagy felkapott növényekre. Teljesen érthető, hogy sok növénygyűjtő úgy látja, hogy különlegesebb növényre költi a pénzét, mint ahogyan a cipőgyűjtők a különböző cipőkre. Van viszont, különbség, hiszen a cipőknek sok időre van szükség, hogy elkopjanak, ám a növények, pár nap alatt kipusztulnak, főleg, ha valamilyen betegséget kapnak el. A szakemberek azt mondják, lehet, hogy sok szép, különleges, és egzotikus növényt látunk az Instagramon vagy a lakberendezős újságokban, de ezek sokszor nem képesek alkalmazkodni egy átlagos otthonhoz. Mint mondják, sok profi növénygyűjtő egész évben párásítókat működtet, hogy a páratartalom szintje megfeleljen a trópusi környezetet kedvelő növényeknek, de az emberek többsége nem megy el ilyen szintekig a hétköznapokban, és ha egy ilyen drága növény kipusztul, az rendkívül elkeserítő tud lenni. Éppen ezért fontos, hogy a lakásunkhoz és annak feltételeihez válasszunk növényeket, sok esetben a legegyszerűbb fajták a legjobb megoldások! Így nem csak ők élhetnek hosszú és boldog életet, de mi is elégedettek lehetünk és akár évekig és gyönyörködhetünk látványukban. Címlapkép: Getty Images