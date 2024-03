Figyelem, éledeznek a hazai kertek veszélyes kártevői: ezt sokan elrontják, ha a permetezésről van szó

Az egyik legfontosabb növényvédelmi tevékenység, amit ilyenkor tavasz legelején a gondos hobbikertészeknek is el kell végezniük, az a lemosó permetezés. De mire jó pontosan, és hogyan kell helyesen alkalmazni?

Már éledezik kertünk, ha a szeszélyes kora tavaszi időjárás nem húzza keresztbe a számításainkat, lassan kihajtanak növényeink is. Ezzel párhuzamosan a téli álmukból éledező kártevők és gombák spórái is megindulnak. Ellenük jó megoldás lehet a lemosó permetezés, amit azoknak a hobbikertészeknek is érdemes elvégezni, akik egyébként nem használnak növényvédő szereket az év során. Ezek a kén és réz tartalmú szerek ugyanis nem szívódnak fel a növénybe, csak kontakt hatnak a kártevők és kórokozók ellen, melyeket számát, ha ilyenkor lecsökkentjük, akkor egész évben kevesebb növényvédelmi problémával fogunk szembesülni. De hogyan álljunk neki a gyümölcsfák és bokrok tavaszi lemosó permetezésének, mi mindent érdemes tudni, mielőtt bevetjük a gombaölőket? A HelloVidék a témában Kósa Dániel kertészmérnököt kérdezte.

Az első és legfontosabb tudnivaló: a jó időzítés

A gyümölcsfák és bokrok lemosó permetezését jellemzően tavasszal vagy tél végén végezzük el. A lemosó permetezést a téli, metszési munkák zárásaként alkalmazzuk, hiszen így a sebzési felületeket is fertőtlenítjük egyben. Fontos, hogy a rügypattanáshoz legközelebbi időpontra időzítsük, mivel túl korai vagy túl késői permetezéssel többet árthatunk, mint használunk. Válasszunk szélcsendes, száraz időt, és figyeljünk a hőmérsékletre is. Kósa Dániel kertészmérnök szerint a legjobb hatásfokot akkor érjük el a lemosó permetezéssel, ha a téli metszés után, de rügyfakadás előtt végezzük el, amikor +10 Celsius a kinti hőmérséklet. Ahogy a szakember kiemelte, kontakt kezelés révén fontos, hogy a borítottság a legjobb legyen. Megelőző kezelésként tartják számon, ugyanis ezzel a módszerrel gyérítjük a kórokozókat és kártevőket, mielőtt még tömegesen megjelennének.

A lemosó permetezést mindenképpen fagymentes időben végezzük, és időzítésekor arra is próbáljunk odafigyelni, hogy az előrejelzések alapján az elkövetkező napokban se legyen fagy - ezek a tényezők a munkánk hatékonyságát növelik majd.

Első lépésként - tanácsolta a szakember, egy kefével átdörgölhetjük a fák törzsét, hogy megtisztítsuk őket. Ezzel a lépéssel a hatékonyabb növényvédelmet segítjük. A lemosó permetezés lényege ugyanis, hogy nagyobb mennyiségben szórunk ki mind permetlevet, mind permetszert egyaránt.

Mivel álljunk neki?

A lemosó permetezés elsősorban a nyugalmi állapotban lévő kártevők (pl. ízeltlábúak) ellen hatékony. Használjunk paraffin- vagy repceolaj tartalmú szert. Ahogy Kósa Dániel elmondta, akik rendszeresen végzik ezt a folyamatot, azoknak megvan a bevált szer, de mindenki másra esküszik. Alapvetően az ilyenkor célzott gombák, baktériumok ellen rézzel, a kártevők ellen pedig olajos anyaggal védekezünk.

A réz hatóanyagú szerek (pl. rézoxiklorid, rézszulfát): a fák kérgén áttelelő baktériumok és gombák ellen bevethetőek Figyeljünk azonban, hogy léteznek rézérzékeny növényfajok, ezért az őszi- és kajszibarack esetében csak nyugalmi időszakban, almatermésűeknél pedig sziromhullásig használjuk ezeket a készítményeket.

a fák kérgén áttelelő baktériumok és gombák ellen bevethetőek Figyeljünk azonban, hogy léteznek rézérzékeny növényfajok, ezért az őszi- és kajszibarack esetében csak nyugalmi időszakban, almatermésűeknél pedig sziromhullásig használjuk ezeket a készítményeket. Az elemi kén vagy a poliszulfidkén hatóanyagú szerek: hatékonyak a fákon áttelelő lisztharmatgombák ellen.

hatékonyak a fákon áttelelő lisztharmatgombák ellen. Kéntartalmú szerekkel gyéríthetjük a kártevő rovarok egy részét.

Mindig olvassuk el a felhasználási utasításokat, attól ne térjünk el! A tetvek és atkák ellen jó megoldás az, ha hamuval szórjuk le a hajtásokat, a benne lévő lúgos kémhatástól elpusztulnak.

A piacon sok lemosó permet van, lássuk a teljesség igénye nélkül párat.

AgroterM-olajos rézkén SE

Vegesol eReS

Bordóilé

Cuproxat

Nevikén

A permetezés elvégzéséhez szükség van egy permetezőre, ez legyen kézi vagy gépi üzemű háti permetező, egy erősebb sörtéjű kefe, mellyel a törzset és a vastagabb ágakat, gallyakat meg tudjuk takarítani.

A kezelésnél fontos még, hogy ha túlzásba visszük a mennyiséget, az árthat növényünknek. Pontosan mérjük ki a permetszert, és a permetlevet. A címkén jelzik, hogy egységnyi keverék mennyi területre való, ezt próbáljuk betartani a lehető legpontosabban.

- emelte ki a szakember.

Végezetül fontos még odafigyelni arra is, hogy főleg fiatalabb gyümölcsfák esetében a permetlé ne folyjon a gyökerekhez. Ez a fák károsodásához vezethet, miután a tavaszi olvadást követen beszivárog a réztartalmú oldat a talajba. Az ilyenkor is zöld, leveles növényeket legjobb műanyag fóliával letakarni, hogy óvjuk a lombot a szer perzselő hatásától.

Kezdő hobbikertészeknek jól jöhet egy kis videós segítség is

Íme egy Tiktok-videó arról, hogyan is álljunk neki tavasszal az otthoni kerti munkálatoknak, a metszésnek és a lemosó permetezésnek:

Címlapkép: Getty Images