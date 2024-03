Elárulta a hazai sztárkertész: bátran ültess a kertbe diófát, így lehet bőséges a termése

Pár évtizede még úgy hittük, hogy a diófának semmi sem árthat. Mára ez a helyzet gyökeresen megváltozott, az egyik legsérülékenyebb gyümölcsfánk lett. Nagyon nem mindegy, milyen fajta diófát vásárolunk, és az sem, hogy hová ültetjük el a kertbe. Kósa Dániel kertészmérnököt most erről kérdeztük.

Régi időkben vidéken szinte minden udvarban állt legalább egy, de olykor kettő vagy három diófa is. Lassan nőtt, több száz évig is elélt, finom és sok termést hozott, metszést és külön gondoskodást sem igényelt. Sokáig úgy hittük mi is, hogy a diófának semmi sem árthat. Az erős hatóanyagokat tartalmazó leveleivel más fáktól is távol tudja tartani a kellemetlen kórokozókat. Mára ez a helyzet azonban gyökeresen megváltozott, az egyik legsérülékenyebb gyümölcsfánk lett, ami védekezés nélkül szinte már kizárt, hogy egészséges gyümölcsöt teremjen. Óriási károkat okoz a nyugati dióburok-fúrólégy pusztítása a kiskertekben és a dióültetvényekben egyaránt, ami miatt vegyszeres védekezés nélkül szinte lehetetlené vált a dió betakarítása az utóbbi években. Ez az árakban is megmutatkozik, a dióbél ára néhány év leforgása alatt kiugróan megemelkedett. A növényvédelem mellett azonban az sem mindegy, milyen diófát vásárolunk, és az sem, hogy hová ültetjük el a kertbe - Kósa Dániel kertészmérnököt most erről kérdeztük.

A diók közepes vagy nagy termetű fák, leveleik páratlanul összetett levelek, senkinek nem kell bemutatni őket. Nagymamák, illetve otthonunk nyári hősége ellen kellemes hűvöst adó fái Európában, és Ázsiában, valamint Amerikában is elterjedt faj. Szél-porozta, egyivarú egylaki virágos növény. Fontos fogalmak a dióknál a hímelőző virágzás és nőelőző virágzás. Hímelőző virágzásnál a nőivarú virágok előbb nyílnak mint a hímivarúak vagyis a barkák. Nőelőző virágzás, pedig ennek az ellentettje. Fontos ezért számításba venni, hogy a diókat hogyan párosítjuk, de ez nem szükséges a terméshozás szempontjából, viszont annak maximalizálásához szükséges

- közölte beszélgetésünk elején a szakember.

A diót főleg termése miatt ültetik, bár vannak dísz fajtái is, melyeket díszítő értéke miatt szeretik a kertben. Faanyaga is nagyon értékes, a belőle készült bútorok nagyon drágák. Kifejlett magasságuk elérheti a 10-15 métert, átmérőjük a 6-9 métert.

Ökológiai igényét tekintve nagyon vízigényes, kedveli a tápdús talajokat.

Ezt az ültetésekor is figyelembe kell vennünk, ugyanis az öntözést, és a tápanyag utánpótlást biztosítanunk kell, ha bőséges termést szeretnénk elérni. Talajban nem válogat, viszont a meszes talajokat nem szereti. Fagyzugos területekre nem ajánlott.

Az ültetés előtt trágyázzuk meg a területet, illetve gondoskodjunk, hogy a nagy lombkoronának legyen majd helye. Ezt ültetvényekben a 8 méteres sortávval, illetve a 9 méteres tőtávval biztosítják. A csemete ültetésnél itt is figyeljünk, hogy legalább 1x1x1 méteres gödröt ássunk, hogy fellazítsuk a földet, illetve, hogy a nagyobb köveket, vagy talajidegen tárgyakat kivegyük. Használjunk az ültetéshez fadarálékot amely segít a vízgazdálkodás beállásában, valamint bomlás közben tápanyagot biztosít.

- ajánlotta Kósa Dániel, aki arra is figyelmeztetett bennünket, hogy az ültetéskor a szemzés helye ne legyen a talajszint felett, valamint a gyökerek végeit csípjük vissza egy éles metszőollóval. A szakember még hozzátette:

Amikor végeztünk alaposan öntözzük be, és jól metsszük vissza. Ha szabadgyökerű csemeteként vettük a fánkat, akkor nagy valószínűséggel egy suháng, amit olyan 50-80 centiméterre vissza kell metszenünk. Ez attól függ, hogy mekkora törzsmagasságot szeretnénk a fánknak. A diót sokan mondják, hogy nem kell metszeni, de jó, ha kicsit ritkítunk a koronáján, ugyanis a kicsit szellősebb, fényesebb koronán fog majd szép termés fejlődni. A dióknál figyelni kell, ugyanis bizonyos fajták a hajtások végén hozzák a terméseket, így ezért nem szabad, mint a fügénél, ezeket visszavágni.

Kósa Dániel szerint a dióknál javasolt koronaforma a nyitott, tehát a váza, tölcsér vagy katlan korona:

Ehhez 3-5 vázágat kell nevelnünk, bár ez nem olyan egyszerű, mint a szilva vagy barackok esetében, ugyanis a növekedési erélye sokkal erősebb, így sok esetben csak enyhe alakítást alkalmazunk. Az kialakítás hossza ezért a 3-5 év helyett kétszeres idő is lehet: nem ritka, ha egy fát olykor 10-12 évig is formálnak az ültetvényekben. Amennyiben szeretnénk törekedni arra, hogy a koronát minél hamarabb kialakítsuk, úgy a hajtások végét mindig csípjük le, ugyanis a terméshozás kiveszi a fából az energiát. Amikor végeztünk a kialakítással, utána csak úgynevezett fenntartó metszést végzünk, amelynek a lényege a sérült részek kivágása, valamint az árnyékolás csökkentése.

A dió betakarítása nagy kézi munkaerő igényű, ugyanis a szeptember közepétől potyogó diókat össze kell szedni. Ezt elősegíthető azzal, ha előtte augusztus végén, szeptember elején lenyírjuk a fa alatt a gyepet, vagy megkapáljuk, és összegereblyézünk.

A termés egy része potyog le magától, az elején, célszerű egy szivacsos végű rúddal megütni az ágakat, hogy ne húzódjon el a betakarítás. A szivacsra azért van szükség, hogy ne sértsük meg a hajtásokat. Ezt hívják dióverésnek. Az ültetvényekben általában az első rázatás, amelyet kiskertekben a karóval helyettesítünk, akkor szokták elvégezni amikor a termés nagyobb részén (60-65%) megrepedt a burok. Sok esetben a burokkal együtt esik le a termés, ettől rögtön szabadítsuk meg. A betakarítás utolsó lépése a szárítás, amelyet egy fényes jól szellőző helyen végezzünk. Személy szerint ezt a folyamatot ládában szoktam elvégezni teraszon, olyan helyen, ahol nem tűzi a nap. Naponta mozgassuk át a diókat.

- tanácsolta a szakember.

Növényvédelme nem feltétlen bonyolult, viszont vannak sarkalatos pontok

Az általános növényvédelem mellett fokozottan kell figyelnünk az atkákra, azokon belül is a gubacsatkákra, valamint az amerikai dióburok-fúrólégy okoz nagy fejtörést a védekezésben, főleg a kiskerti viszonylatban, ahol nem feltétlen tudunk erősebb szerekkel kezelni. Rovarok közül továbbá a májusi cserebogarak, és azok lárvái, a kis én nagy farontó lepkék, pajzs tetvek, almamoly károsíthatnak.

A lepkék, legyek ellen használhatunk szex-feromon csapdákat, hogy a leghatékonyabban tudjuk a növényvédelmet elvégezni. Ne feledjük a lemosó permetet, mely a pajzstetvek, gombák, valamint áttelelő atkák ellen jó. A diók növényvédelme azért is nehéz, ugyanis meg kell oldanunk, hogy esetenként a 10-15 méter magasságba is eljuttassuk a permetszert. Erre a legalkalmasabb egy motoros permetezőgép beszerzése, amely egy drágább megoldás.

- tette hozzá Kósa Dániel.

Nagyon sok fajta sorolható fel, ha a diókról legyen szó

Mindenki más fajtára esküszik, alapvetően a dióknál a meghatározó érték a mag-bél arány, illetőleg a törhetőség. Azok a fajták, amiknek a mag bél aránya 45-50% között mozog, az jónak mondható. Az, hogy könnyen törhető legyen, azért fontos, hogy ne kelljen nagy erő a csontos burok felnyitásához. Fajtáknál eltérő lehet az ökológiai igény, terméshozam, vízigény, illetve kórokozókkal kártevőkkel szembeni ellenállás. Az alanyhasználat nagy mértékben befolyásolja a növekedési erélyt, és a tápanyag, valamint a vízfelvételt, savas vagy lúgos pH közegben való megélhetést.

A teljesség igénye nélkül néhány fajta, amelyeket előszeretettel választanak a kerttulajdonosok:

Alsószentiváni 117

kései fakadású

Erős növekedésű, fiatalon felfelé törő, később szélesedő koronát nevel

Hímelőző virágzású, jó párja az Alsószentiváni 118, Tiszacsécsi 2

Szeptember közepén, végén érik

Korán termőre fordul, hajtásai nagyrésze termésben záródik, oldalrügyeken is hoz termést

Középnagy termésű, félkemény,

45-50%-os mag-bél arány, sárgásbarna bele jóízű

Talajban nem válogat

Ára 2024-ben / kiszerelés: 5-7 literes kertészeti konténeres: 18-20 ezer forint

Milotai 10

Közepes fakadási idejű, így a kései fagyokra érzékeny

Közepes növekedés jellemezi, fiatalon felfelé törő, később félgöb alakot vesz fel

Hímelőző virágú, jó párja az Alsószentiváni 118, Tiszacsécsi 2

Szeptember végén érik

Korán termőre fordul, termésének negyedét az oldalrügyeken hozza

Középnagy termésű, puha töretű

47-52% a mag-bél arány, bele világossárga színű, jóízű

Talajra igényes

Ára 2024-ben / kiszerelés kertészeti konténeres: 13-15 ezer forint

Milotai bőtermő

Középkései fakadású

Középerős növekedésű, fiatalon felfelé törő ritka hengeres koronát nevel

Hímelőző jó párja a Milotai kései

Október elején közepén éri

Korán termőre fordul nővirágok több mint a fele az oldalrügyeken találhatóak

Középnagy termése könnyű töretű

56%-os mag-bél arány, jóízű

Koronája a gnomóniára, xantomonászra, pszeudomonászra fogékony

Ára 2024-ben / kiszerelés kertészeti konténeres: 13-16 ezer forint

Tiszacsécsi 83

kései fakadású

Erősebb növekedési erély, ritka hengeres koronát nevel

Hímelőző virágzás, jó pár a Tiszacsécsi 2, Alsószentiváni 118

Szeptember végén érik

Korán termőre fordul, termésének harmadát neveli oldalrügyeken

Középnagy termése könnyű töretű

48-50%os mag-bél arány, bele sárgásbarna, jóízű

Kevésbé érzékeny a fagyokra

Ára 2024-ben / kiszerelés kertészeti konténeres: 12-14 ezer forint

Buzsáki pirosbélű

Középkései fakadású

Közepes növekedés jellemezi, idősebb korban szétterülő koronát nevel

Hímelőző, de öntermékeny

Szeptember közepén érik

Korán termőre fordul, termésének harmadát neveli oldalrügyeken

Középnagy termésű, közepesen kemény töretű

45-50%-os mag-bél arány, bele vöröses színű

Talajban nem válogat

Ára 2024-ben / kiszerelés kertészeti konténeres: 10-16 ezer forint

