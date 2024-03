Erre sok kertes ház tulajdonos nem is gondol: hatalmas károkat okozhatnak

Kertszépítés, kertépítés, gereblyézés, ültetés, komposztálás– megannyi tavaszi és nyári kerti munka. Arra azonban kevesen gondolnak, hogy megmetsszék azoknak a fáknak az ágait, amelyek az ingatlanukat érintő villamos vezetékek közelében vannak. A túl magasra nőtt, a vezetéket veszélyes távolságban megközelítő fák, ágak nemcsak üzemzavart, áramkimaradást okozhatnak, amely a lakókörnyezetnek kellemetlenséget jelent, hanem élet- és balesetveszélyt is jelentenek.

A vezetékek biztonsági övezetébe nyúló növényzetet az ingatlan tulajdonosának/bérlőjének kell rendszeresen eltávolítania a jogszabály alapján. Ha ez nem történik meg a tulajdonosok által, akkor társaságunk köteles elvégezni a gallyazást. Minden év tavaszán ismételten tájékoztatjuk ügyfeleinket a gallyazási tevékenység fontosságáról a regionális lapokban.

Biztonsági övezetek

A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló NGM rendeletben foglaltak szerint a biztonsági övezetben az alábbi korlátozásokat kell betartani.

A villamosmű biztonsági övezetében fa vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában fa vagy növényzet esetében

35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 3 méternél,

1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méternél,

1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 1 méternél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt.

Távolságok értelmezése

A minimális távolságok megítéléséhez a szél által okozott áramvezető és a növényzet mozgásából adódó távolságokat kell figyelembe venni.

Ez az ábra szemléltető jellegű, kizárólag figyelem felhívási célt szolgál.

Érdemes erre már a kert tervezésekor, a fák, bokrok, cserjék ültetésekor odafigyelni.

Nemcsak az élet- és balesetveszély megszüntetése miatt van szükség azon fák metszésére, eltávolítására, amelyek a fenti távolságokat elérik, megközelítik, hanem azért is, mert a vezetéket megközelítő, elérő, ahhoz súrlódó ágak is üzemzavart okozhatnak. Ugyanilyen veszélyt jelentenek a biztonsági övezeten kívül lévő olyan fák, amelyek magasságuknál, terjedelmüknél, állapotuknál (pl. korhadt, beteg fa) fogva szeles, viharos időben rádőlhetnek a vezetékre és elszakíthatják azt.



Sokan nem is gondolják, hogy az annyi bosszúságot okozó – akár csak néhány perces – áramkimaradásoknak talán éppen a tulajdonukban álló és a vezetéket megközelítő, elérő fa az okozója. A klímaváltozás miatt fellépő egyre gyakoribb viharok, szélsőséges időjárási tényezők és körülmények a faágakat letörve, fák kidőlését okozva akár többórás üzemzavart, élet- és balesetveszélyt is előidézhetnek.

Feszültségmentesítés

Az élet-és vagyonbiztonság érdekében kiemelten fontos a gallyazási munka előtt a feszültségmentesítés elvégzése, és a munkálatok alatti szakfelügyelet, amit térítésmentesen biztosítunk. Kérjük ügyfeleinket, hogy írásban jelentsék be a munkavégzés tervezett dátumát legalább 35 naptári nappal hamarabb.

A gallyazás folyamatának menete

Érdemes még időben gondolkodni a növényeken történő beavatkozások elvégzésén, mert ha nem az ingatlantulajdonos, hanem társaságunk kezdi meg a munkálatokat, akkor a villamos-energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben foglaltakban meghatározott műszaki előírások alapján, az élet- és balesetveszély elhárítása érdekében végezzük el, és nem a tulajdonos esztétikai elképzelései vagy kertépítészeti szempontok érvényesülnek.

Kérjük együttműködésüket abban, hogy a gallyazást végző munkatársaink részére lehetővé teszik az ingatlan területére való bejutást

- írják a szolgáltató szakemberei.

A gallyazás során levágott ágak, gallyak a terület tulajdonosát illetik meg. A lenyesett növényi hulladékot - ha az ingatlan tulajdonosa nem mond le róla – rendezetten kell otthagynunk (a biztonsági övezet határán kívül). A hulladék a közterületi utak, járdák forgalmát nem veszélyeztetheti, és nem rakható le olyan helyre, ahol elhelyezése kárt okozhat. Ha a helyszínen veszélymentes lerakásra nincs lehetőség, a hulladékot el kell szállítani, és arra alkalmas helyen kell tárolni, erről az ingatlantulajdonost értesíteni kell.

A levágott növényi hulladékot – ha az ingatlan tulajdonosa (kezelője) írásban lemond a felhasználásáról – a tulajdonossal egyeztetett módon a helyszínről folyamatosan elszállítjuk:

belterületen el kell szállítani a munkaterületről és arra alkalmas helyen kell tárolni;

külterületen el kell szállítani a munkaterületről, vagy a helyszínen aprítani kell és elteríteni.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)