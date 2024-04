Íme, a sztárkertész sokat érő trükkje: így lehet pár négyzetméteren csodakertünk

Egyre divatosabb a hazai kertekben a magaságyás, de miért is érdemes a szabadföld helyet ilyet építenünk, és ebbe veteményezni? Előnyei között szokás emlegetni, hogy könnyebb kigyomlálni, elfelejthetjük a kapálást, segítségével a termést tisztán lehet tartani, sem a kutya, sem a kisgyerekek nem férhetnek hozzá. A magaságyás – ha ízléssel, fából, téglából vagy kőből - épül, önmagában is remekül díszítheti a kertünk. Tényleg megéri a fáradságot? Miért is lesz jó ez a növényeinknek? Mutatjuk a leghasznosabb infókat!

A magaságyás több szempontból is praktikus megoldás, hiszen kertben és balkonon is egyaránt kialakítható. Mivel könnyen kezelhető, nagyjából derék- vagy kézmagasságban kell benne dolgozni, és így nem kell hajolgatni, javasolt idős, akár mozgásában korlátozott kertészkedőnek is. Előnye még többek között, hogy a termeszteni kívánt növény igényeinek megfelelő földdel, valamint tápanyagdús komposzttal könnyedén feltölthető - közölte a HelloVidékkel a Praktiker szakértője. Ráadásul, mivel kisebb felületről van szó, gyomtalanítani is sokkal könnyebb, kevesebb szerszám kell hozzá, és még a termés begyűjtése is kényelmesebb. Míg szabadföld esetén magunk is felépíthetjük például deszkák segítségével, addig erkélyre akár készen is meg lehet venni.

Amennyiben a kész magaságyás mellett döntünk, a megfelelő kiválasztásában segítenek a Praktiker szakértő munkatársai, és ahhoz is tanácsot adnak, mit és hogyan érdemes benne termeszteni. Ha azonban magunk szeretnénk felépíteni, használhatunk hozzá rönkfát, deszkát vagy raklapot, amelyekből az oldalait alakítjuk ki. Ezen felül szükségünk lesz gyomtakaróra vagy vízáteresztő fóliára, amivel az ágyást azért burkoljuk, hogy elkerüljük a föld kimosódását. Az ágyás oldalait béleljük vízáteresztő bélésanyaggal, máskülönben a víz elárasztja a növényeket, amelyek így berohadhatnak, és egy pillanat alatt odavész a termésünk. A magaságyás építéséhez és műveléséhez a Praktiker online magazinjában is találunk hasznos tudnivalókat, tanácsokat és ötleteket, ezért érdemes böngészni a tippek & ötletek cikkeket. Az ültetéshez és a műveléshez természetesen szükséges még virágföld, valamint kisebb kerti kéziszerszámok, mint kapa, ásó, gereblye, locsolókanna

- tette hozzá a Praktiker.

A magaságyás egyik fő előnyét csak ritkán szokták emlegetni

A magaságyás igazi hasznát és lényegét azonban – közölte korábban a HelloVidéknek Megyeri Szabolcs kertész – csak ritkán szokták kiemelni:

Példaként vegyünk az egyik legízletesebb paradicsom-fajtát, a San Marzano-t. Vessük össze, mi történik vele, ha a palántákat ugyanabban az időben, május elején egyrészt szabadföldbe, másrészt magaságyásba ültetjük ki. Mielőtt szabadföldbe palántázunk, előtte felássuk a talajt, és amennyire csak tudjuk, megtrágyázzuk. Ha már 40 cm-re át van forgatva a talaj, akkor alapos munkát végeztünk. Ugyanígy elkészítjük magaságyást (egy 120 cm-est) is, amibe legalább 80 cm jó minőségű talajt töltünk be. A San Maarzano paradicsom ideális esetben 5 hónapig él, ha el nem fagy, még októberben is terem. Azt fogjuk tapasztalni, hogy ugyanaz a paradicsomfajta a veteményesben 1 méter magasra nő és körülbelül 15 kg-ot terem, az emelt ágyásba beültetve ugyanez a fajta másfél méter magasra is felkúszik, és 25 kg-ot is megterem. Minél mélyebben le tud menni a talajba a növény gyökérzete, annál jobban fel tudja szívni a tápanyagot és a vizet, és annál jobban fog teremni. Ez a jól előkészített magaságyás lényege, hogy talaja összehasonlíthatatlanul jobb, mint a szabad földé.

Ahogy Megyeri Szabolcs a HelloVidéknek elmagyarázta, a lényege tehát az, hogy benne a növény gyökérzete akadálytalanul tud fejlődni, mélyebben is tápanyagdús talajt talál, magasabbra nő, és többet is terem. Ideális esetben egy magaságyás legalább egy méteres, de már minden kiemelés segíthet. Az a tapasztalat, hogy minél magasabb, és minél lazább és jobb a minősége a talajának, annál ígéretesebb lesz a termés.

A magaságyásban gyakorlatilag bármilyen zöldségféle megterem. Ezen túl, ha azt szeretnénk, hogy valamelyik szobanövényünk fejlődése megszaladjon, azt is kiültethetjük egy szezonális kondicionáló kúrára. Érdemes lehet speciálisan, savanyú talajt kedvelő növényeket (áfonya vagy hortenzia) is magaságyásba tenni, így nem keverednek a kertünkben a talajok. De lehet olyan bokrokat is, mint például a málna, emelt ágyásba tenni, hogy ne szaporodjon el szanaszét.

Mennyibe kerül most egy magaságyás megépítése?

A költség – ahogy a Praktiker a HelloVidéknek fogalmazott- függ az ágyás méretétől és magasságától. Ha a kész magaságyás mellett döntünk, érdemes körülnézni vagy az áruház webshopjában böngészni, ahol széles a választék, kedvezőbb áron ugyanúgy elérhetők magaságyások, mint prémium minőségben, ezért mindenki megtalálja a számára megfelelő terméket.

Online webáruházakban is beszerezhetünk kerti magaságyásokat. Lássuk, milyen árakon miket vásárolhatunk?

Horganyzott acél kerti magaságyás 160 x 80 x 45 cm: 20.540 – 40.490 Ft

Impregnált fa magaságyás 150 x 100 x 40 cm: 17.000 - 27 960 Ft

Horganyzott acél kerti magaságyás 320 x 80 x 45 cm: 21.000 - 34.630 Ft

Andrewex magaságyás 150 cm x 76 cm x 79 cm mandulafenyő: 52.490 Ft

Magaságyás duglászfenyő 70 cm x 150 cm x 72,5 cm: 71.490 Ft

Leier magaságyás téglalap alakzat: 230 000 – 529.000 Ft

Mennyiből lehetne a legolcsóbban kihozni?

Ha saját magunk szeretnénk megépíteni a magaságyást, mérettől, magasságtól és anyagtól függően akár már néhány ezer forintból is megvalósíthatjuk elképzelésünket.

A legegyszerűbb, ha nagyjából 5 cm vastag fadeszkákból készítjük a magaságyást.

A deszka hossza attól függ, mekkora helyünk van, kertben, vagy csak teraszon tudjuk létrehozni az ágyást. A magassága azonban ideális esetben 60-80 cm között mozog.

Fontos, hogy az ágyás ne legyen túl széles, így kényelmesen át tudunk fölötte nyúlni, és nem kell megkerülni.

Az ágyás elhelyezését döntően meghatározza, hogy milyen növényeket szeretnénk, és azoknak többek között milyen a fényigényük.

A felületkezelés után először helyezzük el a leendő ágyás sarokpontjaihoz a merevítő gerendákat, és ássuk be őket a földbe, hogy stabilan tartsák a szerkezetet.

Lentről felfelé erősítsük hozzá facsavarokkal a deszkákat.

Ezután jöhet az ágyás feltöltése. Először kavicsréteget vagy geotextilt rakjunk le, majd helyezzünk rá gallyakat, ágakat, fűnyesedéket, friss kerti hulladékot, nagyjából az alsó ötödig. Erre terítsünk érett komposztot vagy állati trágyát. Végül szervesanyagban dús palántaföld következik.

A föld az ágyás pereméig érjen. Idővel megsüllyed majd, amit pótolnunk kell.

Egyébként barkácsáruházban akár kész magaságyást is tudunk vásárolni.

Bődületes ára van a belevaló virágföldnek

A magaságyásba való földkeverék ennél jóval drágább, ha minőségi zsákos virágföldet veszünk, annak a költsége sokszázezer forint, még akkor is, ha magunk állítjuk össze a talajt, keverjük bele a komposztot és a trágyát. Ha komplex, előre elkészített, magaságyásba való földet veszünk, és azzal szeretnénk feltölteni, annak költsége akár 1 millió forintra is rúghat. A magaságy szívét tehát a felső termőréteg adja, azonban a legjobb eredmények eléréséhez Megyeri Szabolcs a következő rétegsorrendet javasolja:

Első (alsó) réteg 20-25 cm vastag, ág- és gallyapríték, mely lassan bomlik le

Második réteg: 20-25 cm vastag, lassan bomló növényi részek, szerves hulladékok vagy szalma

Harmadik réteg: 25-25 cm vastag, egy éves komposzt jól kivehető növényi részekkel

Negyedik réteg: 20-25 cm vastag, érett istállótrágya vagy komposzt

Ötödik (felső) réteg: 20-25 cm vastag, kitermelt vagy vásárolt földkeverék

A magaságyás egyes rétegei különböző funkciót látnak el, az alsóbb rétegek tartás és jó vízelvezetést biztosítanak, míg a felső rétegek az ültetett növények gazdag tápanyagellátásért felelnek. A magaságy méretéhez igazodva az egyes rétegek vastagsága csökkenthető vagy növelhető.

A magaságyást – hangsúlyozta Megyeri Szabolcs - érdemes évente karban tartani, úgy építsük meg, hogy ki tudjuk talicskázni belőle a talajt. Szezon előtt új, tápanyaggal teli földdel töltsük fel, szedjük ki belőle a gyökereket, szerves trágyával gazdagítsuk.

Milyen előnyei vannak a magaságyásnak?

Az ápolási- és gondozási feladatok kevesebb időt igényelnek. Nem szükséges plusz tápanyagot kijuttatni és a gyomlálás sem vesz el időt. A talaj nem tömörödik, így nem szükséges folyamatosan lazítani, valamint kiegyensúlyozott lesz a vízháztartása, így az öntözések között hosszabb idő eltelhet. Az ideális talajszerkezetnek és tápanyagellátottságnak köszönhetően növényeink gyorsan fejlődnek és betegségekkel szemben ellenállóbak lesznek, így bio zöldségeket is nevelhetünk.

Ne feledd!

A magaságyást érdemes napos helyre építeni, viszont arra is vigyázni kell, ha az oldalát túl erősen süti nap, könnyen felforrósodhat, az károsíthatja a növényeket. Ezért jó befuttatni az oldalát esetleg tökkel vagy vadszőlővel!

Címlapkép: Getty Images