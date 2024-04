Ints búcsút a drága bolti ételízesítőknek: termelj saját kertedben is, fillérekből vegetát

A vegetaként is emlegetett lestyán bizony a Maggi-fűszerkeverékek és leveskockák egyik fő összetevője, amit likőrök és konzervek ízesítőjeként is használnak. Elég egy tő belőle, és ha jó helyre sikerül elültetni, egész éven át friss és egészséges ételízesítővel lát el bennünket. Hogyan neveljük? Kósa Dániel kertészmérnököt erről kérdezte a Hellovidék.

A nemes egyszerűséggel „vegeta”-ként is emlegetett lestyán a bolti ételízesítő egyik alappillére, a zellerhez igen hasonló illatú és ízű fűszer- és gyógynövény. Régóta közkedvelt, már Nagy Károly frank uralkodó is elrendelt termesztését. Hihetetlen aromás és fűszeres illata és íze van, német nyelvterületen "Maggipflanze"-nak is nevezik, hazánkban vegeta növénynek is nevezik. Levelét, magját és gyökerét is remekül felhasználhatjuk a konyhánkban, de kertünk dísze is lehet, hiszen akár másfél méter magasra is megnőhet a fűszerkertben, sötétzöld levei dús bokrot adnak, ha kedveli a helyét. Azonban nemcsak fűszerként vethető be, erős vízhajtó hatása van, így ilyen jellegű teakeverékekben fordul elő a gyökere. Vízhajtó hatásán kívül étvágyjavító és görcsoldó hatással is rendelkezik.

Ha egy tő lestyánt jó helyre elütetünk, a tél beálltáig nem lesz gondunk azzal, mivel is ízesítsük ételeinket.

Hova ültessük a vegetát, ahol biztosan jól érezze magát?

Nem fagyérzékeny, és az ország egész területén termeszthető, ha nagy víz- és tápanyagigényét ki lehet elégíteni. Ez az évelő növény, első évben tőlevélrózsát nevel, második évtől hozza az akár 1-1.5 méteres felálló szárát, rajta a szórt állású, nyeles, páratlanul szárnyalt leveleit, és a virágait, majd termését. Virágzata összetett ernyő, mely sárga virágokból áll. A zellerfélék családjába tartozó növényt, régóta használja a népi gyógyászat, illetve a gasztronómiában is teret hódított – mesélte a HelloVidéknek Kósa Dániel kertészmérnök.

Származását tekintve Ázsia nyugati feléről származik, de a messzire visszanyúló felhasználása miatt másutt is nő szabadon is, mára Európában is megtalálható. Főleg félárnyékos helyeken található meg, erdőszéleken, ahol a talaj mély rétegű és tápdús. Otthoni ültetése magról, helyrevetéssel, vagy palántázással történik. Palántát kaphatunk tőosztással is, viszont ezt csak tavasszal tegyük, miután a sarjaik elindulnak a fejlődésben.

Félárnyékos helyre ültessük, gondoskodjunk, hogy a talaj jó vízgazdálkodású legyen, és tápanyagban gazdag. Tavasszal alaposan trágyázzuk a helyét, csapadékmentes időben öntözzük, de ügyeljünk hogy ne juttassunk ki sok vizet, ugyanis hajlamos a tőrothadásra. Termesztése viszonylag egyszerű, amennyiben megkapja a megfelelő tápanyagot, és nedvességet, főleg a gyomlálást, és a növényvédelmet kell elvégezni.

- tette hozzá a szakember.

Főleg a levéltetvek ellen kell védenünk

A gombás fertőzésekre is fogékony, levélfoltosság, varasodás, és tőrothadás ellen kell felvennünk a harcot. Ügyeljünk, hogy a kezelések után az élelmezésügyi várakozási időt tartsuk be, valamint a vegyszerek hátulján olvasható előírásokat maradéktalanul alkalmazzuk

– figyelmeztet a szakember.

Mivel íze nagyon karakteres, és erős, így a kiskertben nincs nagy mennyiségben. Főleg leveleit használják, levesek, saláták, főzelékek ízesítésére, de gyökerének is farmakológiai hatása van. Termését októbertől lehet gyűjteni, aminek szintén jótékony hatása van. Vízhajtó hatású teát készíthetünk belőle, serkenti az emésztést. Vesekő, ödémákra is használják, de a vesehomokot is rendbe hozza, gyomorégésre is ajánlott.

A lestyán felhasználása igen sokrétű

Fűszerként: A lestyán a fűszerkeverékek, leveskockák és likőrök ízesítésére szolgál. A levelét és gyökerét egyaránt használják. Gyógyászatban: A gyökere erős vízhajtó hatással rendelkezik, így teakeverékekben is előfordul. Emellett étvágyjavító és görcsoldó hatása is van.

Lestyán tea elkészítése:

1-2 teáskanál vágott, szárított gyökeret (2-4 g) 150 ml forrásban lévő vízzel leöntünk.

10-15 percig állni hagyjuk, majd leszűrjük.

Naponta többször 1 csésze tea javasolt az étkezési szünetekben, viszont vesegyulladás vagy húgyutak gyulladásos megbetegedése esetén tilos az alkalmazása.

Átlagos napi dózis: 4.5-9 g1.

Receptajánlat vegyes zöldségleveshez:

Sárgarépát, petrezselyemgyökeret, karalábét, zellert és lestyánt apró karikára vágunk.

Hozzáadjuk zöldborsót, petrezselyemzöldet, pici reszelt hagymát, majd az egészet kevés vízben puhára pároljuk.

Mikor megpuhult, liszttel megszórjuk, és csontlével felengedjük.

Megsózzuk, és kevés rizst főzünk bele.

Tejfölös tojássárgájával tálaljuk.

A lestyán tehát nemcsak ízletes fűszer, hanem gyógyászati célokra is hasznos lehet. Érdemes tehát kipróbálni a konyhában és a teakészítés során is:

Címlapkép: Getty Images