Megjelent a rettegett japán bozótszúnyog és a koreai szúnyog itthon: iszonyatos kórt terjeszthetnek

Szurok Dávid 2024.04.16. 06:33 Megosztom

A korábbiakhoz képest már jóval hamarabb elkezdődött Magyarországon a szúnyogszezon. Sokkal korábban, már februárban találkozhatunk szúnyogokkal, akik várhatóan egészen október végéig velünk maradnak. A szakértők szerint ez több szempontból is aggasztó, hiszen az újonnan megjelenő fajok számos, eddig ismeretlen veszélyt jelenthetnek számunkra. Dr. Kurucz Kornélia a HelloVidék megkeresésére elmondta, hogy idén kimondottan enyhe telünk volt, és már februárban 10 fok fölötti hőmérsékletet mérhettünk, ami lehetővé tette a szúnyogok számára, hogy a szokásosnál korábban megkezdjék fejlődési ciklusukat. A Virológiai Nemzeti Laboratórium Betegségvektor és Betegségökológia Kutatócsoport vezetője lapunknak beszélt arról is, hogy hány idegen fajt tartanak számon idehaza, de szóba került az is, hogy milyen betegséget hordoznak ezek a fajok.

Már a tél sem akadály a vérszívóknak A legújabb vizsgálatok alapján elmondható, hogy az enyhe tél, valamint az új, ázsiai eredetű fajok megtelepedése hosszú távon jelentősen átrendezheti a már megszokott szúnyogszezont Magyarországon is. Mint, ahogy a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriuma felhívja rá a figyelmet az enyhe tél önmagában nagy segítség lehet az inváziós szúnyogok túléléséhez, ám az ember által létrehozott lehetőségeket is kihasználják ezek a fajok. Több hazai üvegház, áruházi dísznövényosztály és hasonló temperált környezet is az inváziós szúnyogok kedvelt telelőhelyei. Dr. Kurucz Kornélia a HelloVidék megkeresésére elmondta, hogy a szúnyogszezon alakulása leginkább attól függ, hogy milyen az időjárás, mennyire volt enyhe és csapadékos a téli időszak, illetve attól, hogy mely fajok „ébredeznek” legkorábban a meleg időjárásnak köszönhetően. Mind mondta, ha nem is tömegesen, de egyre gyakrabban találkozhatunk már márciusban is szúnyogokkal. Hazánkban 50 csípőszúnyog-faj őshonos, és ma már kijelenthetjük, hogy három behurcolt faj, az ázsiai tigrisszúnyog, a japán bozótszúnyog és a koreai szúnyog is megtelepedett. Egyesek fagyzugos helyeken húzzák meg magukat, akár pincékben, aknákban, lakásokban, és egyfajta nyugalmi állapotban várják a felmelegedést. Az Aedes nemzetségbe tartozó szúnyog fajok általában tojás alakban telelnek, ami azt jelenti, hogy a szezon végén (amikor már kedvezőtlenek a körülmények a szúnyog lárvák fejlődéséhez) a nőstény szúnyogok lerakják utolsó tojásaikat, amelyek ekkor már nem indulnak fejlődésnek, hanem jó ellenálló képességüknek köszönhetően, ún. nyugalmi állapotban vészelik át a hideg telet - mondta Dr. Kurucz Kornélia. A szakember szerint az enyhe tél önmagában nagy segítség az inváziós szúnyogok túléléséhez: például Spanyolországban, Olaszországban, Horvátországban, ahol alig megy 10 fok alá a hőmérséklet télen, akár egész évben aktívak maradnak a szúnyogok. Azonban már idehaza is, például az üvegházak, áruházi dísznövényosztályok és hasonló temperált környezet lehetővé teszi az inváziós szúnyogok felnőtt alakban történő telelését is. Távolról jött, rettegett élősködők lepték el Magyarországot Az utóbbi időben számos új faj jelent meg hazánkban. A Virológiai Nemzeti Laboratórium közösségi tudományra építő programjai (Mosquito Alert applikáció, Pécsi Szúnyog), valamint terepi kutatásaik azt mutatják, hogy az inváziós fajok közül a japán bozótszúnyog és koreai szúnyog már a tavasz beköszöntét megelőzően aktív, ezzel előrébb hozva a „megszokott” szezont. Az új, úgynevezett idegen honos és egyben inváziós fajok megjelenését, terjedését Európa szerte figyelemmel kísérik a kutatók, közegészségügyi szervek. Európában három olyan Ázsiai eredetű fajt tartunk számon, amelyek a kontinensen gyorsan és széles körben képesek voltak elterjedni, megtelepedni. Az ázsiai tigrisszúnyog, a Japán bozótszúnyog és a koreai szúnyog az elmúlt 10 évben Magyarországon is megjelent, terjedésük körülményeit az országban folyamatosan monitorozzuk. Az inváziós fajok sajátossága, hogy jól alkalmazkodnak az új környezethez, az ember által létrehozott lehetőségeket is jól kihasználják, így például elsősorban a házak körüli kis vízgyülemeket keresik fel szaporodás céljából, jól tűrik a nyári kánikulát, szárazságot, így akár napközben is csípnek - hívta fel a figyelmet Dr. Kurucz Kornélia. A szakember hozzátette: a csípések okozta kellemetlenség mellett az inváziós fajok által jelentett legfőbb kockázat, hogy képesek lehetnek új, egzotikus kórokozók terjesztésére (mint például a Dengue vírus, mely Franciaországban már járványt is okozott), vagy akár az endemikus kórokozók (Dirofilaria fonalférgek, Nyugat-Nílusi vírus) hatékonyabb terjesztésére. Arra a kérdésre, hogy milyen betegséget hordozhatnak ezek a fajok Dr. Kurucz Kornélia elmondta, a csípőszúnyogok számos kórokozó terjesztésére képesek. Az Ázsiai tigrisszúnyog például több, mint 20 féle vírust képes átadni vérszívás útján. Azonban fontos hangsúlyozni, hogy önmagában a vektor (kórokozó terjesztő szúnyog) jelenléte még nem fog járvány kitöréshez vezetni (ehhez több tényezőnek kell egyszerre, egy időben érvényesülni). Magyarországon jelenleg a legfőbb szúnyogok által terjesztett betegség a Dirofilaria fonalférgek okozta szív- és bőrférgesség, melyek leginkább a kutyákat betegítik, ritkán emberi fertőzés is előfordul. Vírusok közül a Nyugat-Nílusi láz vírusa endemikus Magyarországon, mely évről évre számos megbetegedést okoz. Ezt a vírust elsősorban a hazai fauna egyik legközönségesebb faja, a Dalos szúnyog terjeszti, de az inváziós fajok is képesek a kórokozó átadására - tette hozzá. Így vehetjük fel a harcot ellenük Joggal merül fel persze a kérdés, hogy miképp tudjuk felvenni a harcot az élősködökkel szemben. Bármennyire is furcsán hangzik a szúnyogok elleni védekezés egészen egyszerű, azonban komoly társadalmi figyelemre van szükség, hiszen egyetlen elhanyagolt kertben több ezer kikelő csípőszúnyog keserítheti meg egy egész környék mindennapjait. Dr. Kurucz Kornélia szerint a kertek tudatos rendezésével, a szúnyogbölcsők felszámolásával vagy biológiai kezelésével megelőzhető a szúnyogok inváziója. A már kikelt, repülő szúnyogok ellen az ablakokra, ajtókra szerelt szúnyoghálókkal, szabadtéren pedig repellens szerekkel (szúnyog riasztó spray) és hosszú ruházattal tudunk védekezni. A kutatócsoportunk Pécsi Szúnyog közösségi oldalán számos ismeretterjesztő anyaggal, hasznos tanácsokkal és környezetbarát megoldási javaslatokkal is segíti a lakosságot a hatékony védekezésben a szúnyogok elleni - zárta. Címlapkép: Getty Images JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? 