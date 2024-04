Megőrülnek ezért a növényért a TikTokon: Hogy miért? Csak rá kell nézni!

Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek azok a Japán cserjék, amelyek egy kis ügyességgel, akár még fává is formálhatóak. Amikor házunk, vagy kertünk tervezéséről van szó sokan hajlamosak vagyunk a jól bevált módszerekhez nyúlni, legyen szó akár egy hagyományos kerítésépítésről, holott a zord kerítésünket akár sövénnyel is kiválthatjuk. Ezek az apró kisbokrok nemcsak, hogy jobban néznek ki, ráadásul még vizuálisan megnövelhetik otthonunk nagyságát is.