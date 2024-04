Megyeri Szabolcs: ezek a növények már csak intenzív gondozás mellett maradnak életben

A vidéki kertészetekben a tavaszi szezonban a kertbarátok színes és változatos növénykínálatból válogathatnak. Az önellátás iránti érdeklődés növekedése mellett a helyi éghajlatnak és talajviszonyoknak megfelelő növények iránti igény is fokozódik, amelyek hozzájárulnak a biodiverzitás megőrzéséhez és a fenntartható kertműveléshez. Felkerestük a kertészetek és növénytermesztés szakértőit, mint Boross Dávidot, az Oázis Kertészeti Kft ügyvezetőjét, és Megyeri Szabolcsot, a Neumann János Egyetem kertészeti karának címzetes docensét, hogy megértsük, milyen növények és kerti termékek iránt érdeklődnek leginkább a vidéki kertbarátok, és hogyan alkalmazkodnak a növények, a helyi éghajlati és talajviszonyok változásaihoz.

Melyek azok a növények és kerti termékek, amelyeket a legtöbben keresnek és vásárolnak a vidéki kertészetekben?

Boross Dávid, az Oázis Kertészeti Kft ügyvezetője: A vidéki Oázis Kertészetekben is nagy a nyüzsgés, hiszen a tavaszi időszak sok dísz és hobbi-haszonkert számára is a legaktívabb időszak. Tavasszal sokan vásárolnak virágpalántákat, például petúniát, begóniát, nárciszt, tulipánt, ibolyát, és egyéb tavaszi virágokat, hogy ültessék őket virágágyásokba, cserepekbe vagy virágládákba. Emellett keresettek az évelő dísznövények, mint például az orgona, liliom, hosta, árnyékliliom és más tavaszi virágzó növények. Ezek a növények színesítik és megszépítik a kerteket. A haszonkertebe a kertészetek tavasszal sokféle zöldségpalántát kínálnak, beleértve a paradicsomot, paprikát, uborkát, cukkinit, salátát, spenótot és egyéb zöldségeket. Ezeket az emberek kertjükbe ültetik, hogy saját friss zöldségeket termeljenek. Sokan keresik a fűszernövényeket (menta, bazsalikom, koriander stb.) és gyógynövényeket (levendula, kakukkfű, citromfű stb.), de a konténeres gyümölcsfák is egyre népszerűbbek.

Megyeri Szabolcs kertészmérnök a Neumann János Egyetem kertészeti karának címzetes docense: A gyümölcsfák- és bogyós gyümölcsűek, valamint az ehető termést hozó növények iránti érdeklődés jelentősen megnőtt az elmúlt időszakban. Ez a tendencia különösen a COVID-19 járvány után erősödött fel, amikor az ellátási láncok zavarai és a geopolitikai feszültségek hatására sokan kezdtek el gondolkodni azon, hogy milyen élelmiszereket tudnak saját maguk termeszteni. Az önellátás gondolata sokak számára ijesztő lehet, de én azt javaslom, hogy kezdjék el kis lépésekben, és állítsanak össze egy listát azokról a növényekről, amelyeket könnyedén meg tudnak termelni otthon. A bogyós gyümölcsök, mint például a kiwi, áfonya, málna, ribizli, ehető som és homoktövis, valamint a fűszernövények széles választéka mind könnyen termeszthetők. Magyarországon számos növény termeszthető sikeresen, köztük a málna is, amely hagyományosan a hűvös völgyekben prosperált. Sajnos a klímaváltozás hatására ezek a területek felmelegedtek, és a gazdasági változások – mint a munkabérek emelkedése – miatt a bogyós gyümölcsök termesztése gyakorlatilag megszűnt, Marokkóból importáljuk a málnát, melynek környezetkárosító hatásaival mindenki tisztában van. Egyes helyeken még fennmaradt, de már csak nagyon kis területen zajlik, pedig a málna könnyen megtermeszthető lenne a családi házak kertjeiben is. A helyzet rendkívül elkeserítő. Egyre több ember ismeri fel a helyi gyümölcstermesztés jelentőségét, és ezért gyakran fordulnak hozzám tanácsért. Nem csupán szokásból vásárolnak gyümölcsfát, hanem információkat keresnek és tájékozódni akarnak. Különös figyelmet fordítanak a gyümölcsfák kiválasztásánál a beporzó partnerekre, az alanyokra, a tájolásra, a fajtákra és a betegségekkel szembeni ellenállóságra, arra, hogy melyik lehet a legmegfelelőbb számukra, valamint hogyan lehet egyfajta sort érési sorrendben összeállítani.

Milyen különleges vagy helyi fajtákat kínálnak, amelyek kifejezetten a környék adottságaihoz alkalmazkodtak? Mely növényfajták a legnépszerűbbek a vidéki területeken, amelyek ellenállnak az éghajlati és talajadottságok változásainak?

Boross Dávid: A helyi adottságok inkább egy-egy kert, vagy a növény számára kiszemelt hely mikroklímája szerint számítanak. Ebben elsősorban a fény számít, hiszen a vizet és a talajt könnyen befolyásolhatjuk, előbbit öntözéssel, utóbbit a megfelelő kertészeti földhasználatával. Egy napsütötte déli domboldalra ültethetünk akár olajfát, fügét is, ha évelőt szeretnénk akkor levendulást. Az árnyékosabb helyekre a bogyós gyümölcsöket, rhododendronokat, azáleákat szoktuk javasolni.

Megyeri Szabolcs: Országos szinten forgalmazok gyümölcsfákat, így a talajtípusok sokféleségére is odafigyelek. Legyen szó akár kötött vagy laza talajról, minden esetben segítséget nyújtok a megfelelő alany kiválasztásában. Például a mirabolán és a vadőszi alanyok különböző talajtípusokhoz alkalmazkodnak. Ha valaki régi, hagyományos fajtát szeretne ültetni, azt nem ajánljuk az Alföldi régióba, ahol a talaj és az éghajlat eltérő. Ezt a döntést mindig megbeszéljük a vásárlóval, hogy a növények, mint például a málna, a legmegfelelőbb helyre kerüljenek, és ne szenvedjenek a túlzott napsütés vagy a klímaváltozás miatt, mint ahogy azt a 2022-es nyár is mutatta.

Hogyan járulnak hozzá ezek a növények a helyi biodiverzitás megőrzéséhez és növeléséhez?

Boross Dávid: Azzal, hogy a lehető legtöbb féle növényt ültetjük hozzájárulunk a helyi biodiverzitás növeléséhez, mivel ezek vonzzák a beporzó rovarokat, például méheket, pillangókat és más hasznos rovarokat. Ezek a növények segítenek fenntartani a helyi ökoszisztéma egyensúlyát, mivel a beporzók fontos szerepet játszanak a növények virágzásában és terméshozamában. A zöldség- és gyümölcstermelés otthoni vagy kis méretű gazdaságokon szintén segíthet a biodiverzitás megőrzésében. Az ilyen kertek különféle növényfajokat és fajtákat vonzanak, amelyek különböző élőhelyeket és táplálékokat kínálnak a környező állatok és rovarok számára. Például a gyümölcsfák virágai fontos táplálékforrást jelentenek a beporzóknak. Az évelő növények emellett állandó élőhelyet biztosítanak a kertben élő állatok és rovarok számára. Ezek a növények segítenek megtartani a talajt, növelik a növényi diverzitást és lehetőséget adnak a különböző fajoknak a túlélésre és szaporodásra. Összességében a különféle növények és kerti termékek ültetése és termesztése a vidéki kertekben hozzájárul a helyi biodiverzitás megőrzéséhez és növeléséhez. Ezáltal segítenek fenntartani a természetes ökoszisztémák egyensúlyát, támogatják a helyi élőlények élőhelyét és táplálékforrásait, valamint csökkentik a környezeti hatásokat, mint például a vegyszerek túlzott használata.

Megyeri Szabolcs: A Magyarországon található kertészetek között kiemelkedő a fajtaválaszték található nálam, amely több mint 6000 fajtát vagy taxont foglal magában. Ez valóban egyedülálló és jelentős előnyt jelenthet a vásárlók számára. Míg egy átlagos helyi kertészetben csupán néhány, mondjuk négy-öt málnafajta érhető el, addig nálam tizenhat különböző fajta áll rendelkezésre, míg a bugás hortenziából pedig nyolcvan fajtát kínálok. A széles fajtaválaszték lehetővé teszi, hogy a vásárlók a klímaváltozás kihívásaihoz igazodva válasszanak növényeket, így hozzájárulva a biodiverzitás megőrzéséhez és a fenntartható mezőgazdasághoz. A fajtaválasztás kulcsfontosságú lehet a klímaváltozás elleni harcban. Az őshonos és a hasonló éghajlati viszonyok között származó növények fontosságát hangsúlyozom, mivel ezek jobban alkalmazkodnak a helyi körülményekhez.

Sok offline kertészetben találkozhatunk olyan növényekkel, mint a páraigényes örökzöldek vagy a japán juharok, amelyek bár látványosak, de nem feltétlenül alkalmasak a magyarországi környezetre. Ezek a növények gyakran csak intenzív gondozás mellett maradnak életben, vagy így sem.

Ezzel szemben én az ellenkező irányt képviselem, és olyan növényeket ajánlok, mint a mézalmácska vagy az ehető somok, amelyek robosztusak és jól alkalmazkodnak a helyi viszonyokhoz. Például a bodzánál, amely szinte mindenhol megél, ha az alapfajta rendkívül ellenálló, akkor jogosan várható el, hogy a belőle származó fajták is hasonlóan strapabíróak legyenek. Gyakorlatilag minden területre, ahova be tudok lépni egy adott fajtakörbe, ott a lehető legszélesebb választékot kínálom. Így például a kottafajták forgalmazásában is igyekszem kiemelkedően széles skálát nyújtani. Ami Közép-Európában elérhető vagy forgalmazható, az valószínűleg nálam megtalálható. Különleges szolgáltatásom az ültetés utáni utánkövetés, ahol egy évvel később felvesszük a kapcsolatot a vásárlókkal, hogy érdeklődjünk a növények állapotáról. A tapasztalatok begyűjtésével és feldolgozásával a klímaváltozás korában mi, kertészek, és a kertbarát törzsvásárlóink együttműködve törekszünk a legjobb növénygondozási gyakorlatok megosztására és alkalmazására. A talaj tápanyagtartalma és vízháztartása kulcsfontosságú tényezők a növénytermesztésben. Ügyfeleink gyakran keresnek meg minket ezekkel a kérdésekkel. Mindig hangsúlyozzuk az ültetés fontosságát: egy mély gödröt kell ásni, amelybe fadarálékot és trágyát helyezünk, majd mulcsolással megőrizzük a talaj nedvességtartalmát. A fák és cserjék meghatározzák a kert karakterét, míg az évelők és talajtakaró növények a hangulatot alakítják ki. Ezek a növények nem csak esztétikai szerepet töltenek be, hanem praktikus funkciójuk is van: megőrzik a talaj nedvességét és megakadályozzák annak kiszáradását. Magyarországon a csapadékmennyiség nem csökkent jelentősen, de a klímaváltozás hatására az eloszlása vált szabálytalanná. Feladatunk, hogy megőrizzük a talaj nedvességtartalmát, ami létfontosságú a növények egészséges növekedéséhez és fejlődéséhez. Ezért ajánljuk a mulcsolást és a talajtakaró növények használatát, amelyek segítenek a víz megőrzésében és a talaj tápanyagtartalmának fenntartásában.

