Eldobod az agyad: itt kapható a magyar kivi, ráadásul olcsóbb is, mint a külföldi

Miklós Ákos Márton egzotikus gyümölcsök honosításával foglalkozik illetve, ővé Magyarország első 4 hektáros kivi ültetvénye is. Becsehelyi kertjében rendszeresen teremnek a kivi mellett más gyümölcsök is, ráadásul minden évben hirdetnek szedd magad akciót is, így bárki megkóstolhatja, milyen a hazánkban termesztett egzotikus gyümölcsök íze. Cikkünkben most arról beszélgettünk vele, hogyan termesztik hazánkban ezt a különleges gyümölcsöt, hogy zajlik egy szüret, és persze annak is utána jártunk, mennyibe kerül az itthon termett kivi.

HelloVidék: Hogyan kerültek kapcsolatba a kivivel, illetve mikor vágtak bele a termesztésébe?

Miklós Ákos Márton: Az otthoni kertünkben már 1993-ban volt néhány tő kivi, amit apukám rendelt egy csomagküldő kertészet katalógusából. Akkoriban elég kevés információ volt elérhető Magyarországon a kivi termesztéséről, illetve néhány tévhit is elterjedt volt például a metszésével kapcsolatban. Általános jelenség volt az is, hogy porzó-termő párnak hirdetett, valójában jellemzően csak hímivarú növények kerültek forgalomba. Ezek a hibák nálunk is jelentkeztek, hosszú évekig nem teremtek a növények, viszont soha semmilyen téli fagykáruk nem volt. Sok évvel később az egyik példány mégis elkezdett gyümölcsöt hozni. Mindig is rajongtam a növényekért és már gyerekkorom családi nyaralásai során felfigyeltem arra, hogy főként a Földközi-tenger országaiban mennyivel változatosabb a flóra, illetve megfogalmazódott bennem a kérdés, hogy itthon ez miért nincs így. Nem kizárólag a kivi érdekelt, hanem más egzotikus, vagy néhány esetben inkább annak tekintett gyümölcsfaj és dísznövény esetében is szórványban már volt itthon tapasztalat, hogy igenis bírják a hazai klímát, vagy legalábbis jobb fekvésekben működnek. Kiderült számomra az is, hogy az 1950-es évek narancs- és citromtermesztési kísérleteinek nyilvánvaló kudarca sok valóban meghonosításra érdemes növényfaj hazai karrierjének is véget vetett, mondhatni, kiöntötték a fürdővízzel együtt a gyereket is. Végül a kivi, a datolyaszilva és a füge hármasára szűkítettem le a kört, mint gazdaságossági szempontból is komolyan vehető kultúrák. Ezek közül a kivi a leginkább beruházás-igényes, de egyben a legjövedelmezőbb.

HelloVidék: Hogyan indult a vállalkozásuk? Mesélnének a kezdetekről? Hogyan épült fel a kert, milyen nehézségekkel kellett megküzdeniük, mire elindult a termelés, majd később a termékek elkészítése, értékesítése?

Miklós Ákos Márton: Interneten kutakodtam hazai példák után és kiderült számomra, hogy a dél-zalai térségben szórványban már sokan nevelnek kivit és a fentebb is említett gyümölcsfákat. Lócsi József 2005-ben már egy mintaültevényt is telepített, tőle származik egyébként a becsehelyi ültetvényem szaporító anyaga is. Szüleimmel tanulmányutakon is voltunk Olaszországban, megnézni, mégis hogy néz ki egy ültetvény a valóságban. Otthon hosszú estéken át terveztünk, üzleti tervet, vagy mondhatjuk "feasibility studyt" is készítettünk, olyan apró részletekig, hogy néz ki a logisztika, milyen kiszerelésben mekkora kivikből mennyi fér el, mekkora kamionra mennyi áru fér fel.

HelloVidék: Milyen nehézséget okoz a kivi termesztése? Hogyan hat rá a klímaváltozás?

Miklós Ákos Márton: A támrendszer, az öntözés miatt beruházás-igényes kultúra. A szél elleni védelmet is meg kell oldani, mivel főleg június folyamán a szél a termőhajtásokat nagyon könnyen letöri. Semleges, vagy inkább savanyúba hajló talajigénye van, ezen kívül sík területekre, völgyi fekvésekbe továbbra sem ajánlom. A klímaváltozás egyértelműen negatívan hat sajnos a kivi termesztési lehetőségeire is, sokkal gyakoribbak a súlyos tavaszi fagykárok, illetve az enyhébb tél végi időjárás miatt rövidebb a nyugalmi időszak, így akár tél végén is fagykárt szenvedhet. Nehezen eloszlatható tévhit, hogy a kivi egy mediterrán, nagyon fagyékeny, nagy hőigényű növény lenne és csak a klímaváltozás okán lehetne Magyarországon termeszteni. A nagy nyári melegben, különösen légköri aszály fennállása esetén nagyon szenved a kivi. Itt Zalában, de itt is csak a megfelelő fekvésekben 1970-ben még jobban is érezte volna magát egy kiviültetvény, mint manapság.

HelloVidék: A termelési költségek növekedése volt hatással a vállalkozásukra is?

Miklós Ákos Márton: Természetesen ez minden gazdálkodót érint, a termelési költségek növekedését mi is megéreztük.

HelloVidék: A termelés és előállítás mellett költenek marketingre, esetleg reklámra, vagy minden ilyen tevékenységet Önök vállalnak és végeznek?

Miklós Ákos Márton: Egészen a 2023-as évig a teljes termést egy áruházláncnak adtuk el, a címkét mi saját magunk terveztük, amin egyértelműen jeleztük, hogy magyar kiviről van szó és Becsehelyről származik az áru. Semmit nem költöttünk marketingre, nem volt rá szükségünk. 2023-ban nagyon komoly tavaszi fagykárunk volt, ahogy szinte minden más gyümölcs esetében rossz évet zártak a gazdálkodók. Felvetődött bennünk a gondolat, hogy "szedd magad" akcióban értékesítjük azt a néhány tonnát, ami túlélte az áprilisi fagyot. Korábban kicsit tartottunk ettől az értékesítési formától más termelő barátaink tapasztalatai miatt, azonban a két szüreti hétvége egészen meglepő, várakozásainkat messze felülmúló sikert hozott. Létrehoztuk a Magyar Kiwi Becsehely Facebook oldalt, itt hirdettük meg az akciót, ezúttal reklámra is költöttünk összesen egy százezer forint körüli összeget.

HelloVidék: Mennyi munkával jár a gondozása? Hogyan néz ki egy évük a művelést tekintve: mikor kezdődik a metszés, hogyan zajlik a gondozás időszaka és mikor van szüret?

Miklós Ákos Márton: Tél végén zajlik a metszés, ez zömmel a letermett vesszők levágásából áll, az előző évben fejlődött egyéves vesszőket viszont teljes hosszában meghagyjuk, mivel a kivi az egyéves vesszők utolsó harmadából kitörő termőhajtásokon terem. Ugyanekkor adagolunk pelletált szerves trágyát illetve szilárd műtrágyát. Júniusban termést ritkítunk. A vegetációs időszakban folyamatosan tápoldatozunk, illetve 2 hetente lombtrágyázunk. Az ültetvény 12 éves fennállása óta semmilyen növényvédőszer alkalmazására nem volt szükség, kivéve a már tíz évvel ezelőtti gombás gyökérrothadási esetet. Fontos viszont a precíz, az időjárási viszonyokat és a talaj állapotát figyelembe vevő öntözés. A kivi meglehetősen vízigényes, azonban a pangó vízre is érzékeny a gyökérzete. A szezon során folyamatosan zajlik a fűnyírás, gyommentesítés, mivel az ültetvény füvesített. A sekély gyökérzet miatt más ültetvényekben is legfeljebb kis mélységben folytatható talajművelési beavatkozás. A szüret október folyamán zajlik. Összefoglalva az intenzív jelleg, a vízigény okán precíz odafigyelést kívánó kultúra, viszont a például a szőlőre jellemző rengeteg kémiai növényvédelem és zöldmunka itt nem jelentkezik.

HelloVidék: Hogyan zajlik a szüret egy ilyen növény esetén?

Miklós Ákos Márton: A kivi kézi szüretet igényel, azonban ez rendkívül könnyű. A termés szüreti érettségben nem érzékeny az ütődésre, könnyen lepattan a kocsányról. A szüret egyszerre zajlik, illetve a munkafolyamat ütemezésének megfelelően egész október folyamán. A sárga húsú fajtánk néhány héttel korábban szüretelhető, ezt azonban kisebb mennyiségben termeljük. A szüret megkezdésének pontos időpontját refraktométeres vizsgálattal illetve a sokévi tapasztalataink alapján határozzuk meg, mivel a kivi természetéből adódóan utóérő gyümölcs, a tárolás során puhul be.

HelloVidék: Hova kerül a szüret után a kivi? Külföldre, vagy hazai áruházláncokba?

Miklós Ákos Márton: Ezidáig kizárólag hazai áruházakba került a termékünk.

HelloVidék: Hogyan alakultak a bevételek az elmúlt években?

Miklós Ákos Márton: Egészen az utóbbi fagykáros évekig évről évre dupláztuk a mennyiséget és a bevételt, azonban 3 olyan tavaszi fagykáros évünk is volt, amilyen ebben a jó fagylefolyással bíró dombi fekvésben korábban 50 évben egyszer volt csak.

HelloVidék: Milyen áron mozog most a kivit? Mennyiért adják tovább a boltoknak, kereskedőknek?

Miklós Ákos Márton: A méret és minőség függvényében a 800 forintos külföldi hálós kivitől a 3000 forintos prémium kategóriáig bezárólag változó áron kapható a zöld kivi, illetve a sárga húsú és néhány egészen új vöröses húsú fajta esetében az ár ennél feljebb is kúszik. Tudomásom szerint a mi termékünk 1400-1900 forint közötti kilós áron volt kapható az elmúlt szezonban, mi a szedd magad akció keretében 800 forintért adtunk egy kilót, illetve előre leszedett kivit 1200-ért adtunk el a helyszínen. A sárga húsú fajtát 1500 forintért adtuk.

HelloVidék: Milyen évre számítanak idén?

Miklós Ákos Márton: Őrült mód korán indult a természet idén, szerencsére eddig a fagykár idén elkerült minket. Ha ezúttal elkerülnek a korábbi évek sorozatos, mondhatni példátlan tavaszi fagykárai, akkor teljes termőkapacitást tervezünk.

HelloVidék: Terveznek új termékeket bevezetni? Milyen terveik vannak a későbbiekre nézve? Termelnek más egzotikus gyümölcsöt is? Ezekkel mi a tervük?

Miklós Ákos Márton: Termelünk még kisebb volumenben fügét, ez jórészt a génbanki gyűjteményem fáinak termése. Azonban az évek során kiválasztódott néhány olyan fajta, amivel különleges minőséget tudunk megcélozni. Van még mintegy 250 fából álló datolyaszilva ültetvényünk (hurma, káki, sharon gyümölcs néven is ismert) illetve inkább gyűjtemény szintjén pekándió, jujuba, feijoa és sok más különlegesség, valamint egy egzotikus dísznövényekből álló magán arborétum.

