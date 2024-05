Elárulta titkát a sztárkertész: ezzel a módszerrel garantált a siker a kertedben

Bár a gyümölcsösökben idén nem okozott olyan komoly károkat a fagy, mint az elmúlt években, azért a gyümölcstermesztőknek volt néhány álmatlan éjszakája.

Az elmúlt hetek időjárása rendkívül kiszámíthatatlannak bizonyult: ha az egyik hét elején még nyárias melegben és a hónaphoz képest rekord hőmérsékletekben lehetett részünk, könnyen megeshetett, hogy a hét második felére akár 15 Celsius-fokot is esett a hőmérséklet, és a hajnali fagyok sem voltak ritkák. Ilyen körülmények között pedig ember legyen a talpán, aki tudja, milyen munkákra készüljön a kertjében, vagy hogy mire és hogyan készítse fel a növényeit - írja az Agrárszektor.

Bár a 20223-2024-es tél is rendkívül enyhe volt, az elmúlt hetekben bőven volt részünk hidegben-melegben, fagyban és nyárias melegben, zivatarban és szárazságban. Különösen az elmúlt hetekben volt nagy a bizonytalanság, hiszen amíg a január-február szinte példátlanul meleg volt, márciusban és áprilisban komolyabb hidegekkel, fagypont alatti hőmérsékletű reggelekkel is találkozhattunk.

És bár Apáti Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeB) elnöke szerint a gyümölcsösökben idén végül nem okozott olyan komoly károkat a fagy, mint az elmúlt években, azért a gyümölcstermesztőknek volt néhány álmatlan éjszakája. Hasonló helyzetben voltak a méhészek, akiknél a megszokottnál gyengébb egészségi állapotú méhcsaládok és a kiszámíthatatlan, és az átlaghoz képest 3-4 héttel előrébb tartó időjárás okozott problémákat.Bőven van mit csinálni a kertben májusban

A szakember elmondta, hogy ha kertészeti oldalról közelítjük meg a kérdést, akkor ami mindennél fontosabb, az az elszáradt, elfagyott részek eltávolítása. Ezen kívül szükséges még tisztán, rendezetten tartani az ágyásokat, ugyanis ezzel a két lépéssel rengeteg kórokozó és kártevő fertőzésének kiindulópontját számolhatjuk fel.

Megyeri Szabolcs beszélt arról is, hogy most kell megadni a növényeknek a szükséges tápanyagokat is, az öntözéssel kapcsolatban pedig hozzátette, hogy különösen a szeles időre kell most odafigyelni. Ha van szél, akkor sokat kell öntözni, különösen az új telepítéseken, mivel ezek könnyebben kiszáradhatnak.

Ha kíváncsi vagy arra, hogy mely károkozók jelenlétére lehet idén fokozottan számítani, akkor KATT a teljes cikkre!

Címlapkép: Getty Images

