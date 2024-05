Attól, hogy nincs kerted, nem kell lemondanod a növényekről: így varázsold édenkertté az erkélyedet

Egyszerű praktikákkal gyönyörű kiskertté varázsolhatjuk erkélyünket, ahol a virágzó balkonláda, friss koktélparadicsom, fűszernövények vagy éppen egy epret termő magaságyás jól megférnek egymás mellett – biztat balkonkertészkedésre a Praktiker kert- és növényápolási szakértője. A tervezéstől az ültetésen át a gondozásig és növényvédelemig hasznos tudnivalókat, tanácsokat olvashatunk, és ahhoz is tippeket kapunk, hogy mit ültethetünk napos vagy árnyékos helyre.

Az erkély kertészekedés szempontjából a lehetőségek tárháza, érdemes kihasználni, és azon keresztül közelebb hozni magunkhoz a természetet, vagy akár megtermelni saját zöldségünket, gyümölcsünket. Egy kis kreativitással és beruházással már néhány négyzetméteren is látványos eredményeket érhetünk el, balkonunkból pedig igazi édenkertet varázsolhatunk – állítja Füzesi Melinda, az áruházlánc kert- és növényápolási szakértője, aki hasznos tanácsokkal, tippekkel segít elindulni a balkonkertészet útján.

1. Mérjük fel erkélyünk adottságait!

Az első lépés, hogy felmérjük erkélyünk nagyságát, tájolását és adottságait, és átgondoljuk, milyen haszon- vagy dísznövényeket szeretnénk ültetni. A helykihasználás szempontjából fontos, hogy nem csak vízszintesen, hanem függőlegesen is kertészkedhetünk, a különböző futtató és pergolás megoldásokon túl vertikális termesztőedényeket is használhatunk – emlékeztet rá a magyar barkácsáruházlánc szakértője. A megfelelő növények kiválasztásához ismernünk kell a napfényes órák számát, a szélkitettséget, valamint a terület fedettségét, vagyis, hogy például segíti-e az eső a növények vízellátását. Ezeket a lehetőségeket felmérve érdemes tanácsot kérni áruházi, kertészeti munkatárstól.

2. Ezekre az eszközökre biztosan szükségünk lesz

Kezdőknek gyakorlatilag minden kéziszerszámot érdemes beszerezniük az ültetőkanáltól és ásótól kezdve a kézi gereblyén át egészen a locsolókannáig. Mivel az egyes munkaeszközökből és szettekből egyaránt széles a választék ár és minőség szempontjából is, érdemes egy kis időt szánni a tájékozódásra, és szemügyre venni a kínálatot – javasolja Füzesi Melinda. Attól függően, milyen növényeket álmodunk az erkélyre, szükségünk lesz még különböző méretű és mélységű ültetőedényre, kaspóra.

Az alacsonyabb növények jól mutatnak kisebb cserépben, kaspóban is, a nagyobb méretűeket pedig mélyebb balkonládába vagy terjedelmesebb kerámiaedénybe is ültethetjük. A palántáknak, fűszernövényeknek remek megoldás lehet a magaságyás. Arról is győződjünk meg, hogy az ültetőedény alján vannak lyukak, ahol a fölösleges víz távozhat. Praktikus megoldás lehet az önöntöző balkonláda is, amely folyamatosan biztosítja a megfelelő vízmennyiséget, így akár néhány napra is magukra hagyhatjuk a növényeket, ha elutazunk.

3. Jöhet a föld és a tápanyagok

A szakértő szerint nem érhetünk el látványos eredményt jó minőségű virág- és palántaföld nélkül. Szerencsére az általános virágföldön túl ma már számos speciális, tápanyaggal dúsított, különböző pH-értékű föld közül is választhatunk. Ami lényeges, hogy az ültetőközeg szerkezete laza és kellően vízáteresztő legyen. Az általános virágföld jellemzően dísznövényekhez használható, a muskátli- és balkonföldek pedig kifejezetten egynyári- és balkonnövényekhez.

A palánta- és szaporítóföld igen magas hatóanyagtartalommal rendelkezik, amely segíti a gyökeresedést és a fejlődést. A különösen laza, rostos szerkezetű, alacsony pH-értékű savanyúföld ugyanakkor magasabb díszítő és beltartalmi értéket biztosít a savas közeget kedvelő dísznövények és bogyósok számára. A magaságyást érdemes jó minőségű földdel és/vagy komposzttal, illetve valamilyen drénréteggel is feltölteni, amely tápanyagokban gazdag és jó vízelvezetésű talajt eredményez.

4. Válasszunk olyan dísz- és haszonnövényeket, amelyek jól érzik magukat az erkélyünkön!

Nagy segítség a balkon zöldítésében az ültetési terv. Ehhez elég egy toll és papír, hogy bejelöljük, mit hova és mivel párosítva szeretnénk ültetni. Fontos szempont a szezonalitás, és hogy mely növények mivel társíthatók. A vetőmagok hátoldalán található piktogramok és leírások segítségével könnyen kiválaszthatjuk az erkélyünkre leginkább illő fajokat. Ha a csomagoláson szereplő további javaslatokat is betartjuk, akkor szép, életerős palántákat, dísznövényeket nevelhetünk – javasolja a szakértő. Ha a magaságyásba többféle zöldséget tervezünk, a növények víz- és tápanyagigényének egyeznie kell, és azt is figyelembe kell vennünk, hogy oldalirányba vagy felfelé terjeszkednek-e. A folytonnövő palánták esetében (így például bab, uborka vagy lugas paradicsom) karózásra, hálózásra is szükségünk lesz.

Az egyre magasabb UV-sugárzás miatt kevés növény bírja a tűző napot, ezért napfényes helyekre érdemesebb mediterrán növényeket, például pálmákat, leandereket ültetni, akár egészen nagy méretűeket is. Ha az erkélyünk kicsi és napos, a balkonládákba ültethetünk szúnyogűzőt, bakopát, muskátlit, vagy olyan évelőt, mint a varjúhájfélék.

A növényesítéshez a legideálisabb a félárnyékos fekvés. Itt már nem csak dísz-, hanem haszonnövényeket is ültethetünk. A növények etikettjén leginkább ilyen fényviszonyra utaló piktogramot láthatunk. Az árnyékos erkélyeken jól érzik magukat az örökzöldek (így a babérsom, a babérmeggy vagy a tiszafa), amelyekből széles a választék. A lágyszárúak közül pedig árnyékkedvelő többek között a nebáncsvirág, a fukszia, a léggömbvirág, a szívvirág, valamint a különböző színváltozatokban kapható árnyékliliom is.

5. Így gondozzuk és védjük növényeinket!

Ahogy szabadföldi veteményesnél, úgy balkonláda és magaságyás esetében is igaz, hogy ne ültessünk túl szorosan, hagyjunk elég helyet a növények fejlődéséhez. A rendszeres öntözés mellett gondoskodjunk a megfelelő tápoldatozásról is, ami segíti a lombozat, a virágok és termések fejlődését. Szezonidőszakban a folyamatosan virágzó növényeknek érdemes heti egyszer tápoldatot keverni az öntözővízébe.

A dísznövényeket és zöldségféléket sajnos az erkélyen is utolérhetik a különböző kártevők (rovarok, atkák) és gombás betegségek, például a lisztharmat vagy foltbetegségek. Ha ezt tapasztaljuk, mindenképp kérjük ki növényvédelemben jártas szakértő tanácsát a megfelelő növényvédőszer, vagy bio megoldás kiválasztásához, használatához – javasolja Füzesi Melinda.

Címlapkép: Getty Images