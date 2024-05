Nem viccelt hajnalban az utolsó fagyosszent: nem egy vidéken mínuszokkal érkezett Bonifác

Az utolsó fagyosszent, Bonifác is kitett magáért. Zabarban 0 fok alá csökkent a hőmérséklet kedd hajnalban - írta az Időkép. Hozzuk a folytatást is, mire számíthatunk a hét többi napján!

Bonifác még Szervácot is kicsit alul tudta múlni hőmérsékletek terén. Kedd hajnalban ugyanis sok helyen a hétfőinél is alacsonyabb minimumok alakultak ki. Tardona után most Zabarban mértük a leghidegebbet, ahol

-0,2 fokig hűlt le a levegő.

Ahogy az Időkép írta, a hidegebb északi völgyekben és a Nyírségben még szerdán is benézhetünk 5 fok alá. Az ezt követő napokban azonban enyhülni fognak a reggelek és fagypont közeli hőmérsékletek már nem lesznek jellemzőek.

De lássuk a folytatást!

Az Időkép előrejelzése szerint kedden napközben folytatódik a túlnyomóan napos idő, csupán délen alakulhat egy-egy zápor. Többfelé élénk lesz a keleties szél. A hideg reggelt követően, délután 20 és 26 fok között alakul a csúcshőmérséklet.

Szerdán a gomolyfelhős idő mellett a Dunántúlon megnövekszik a fátyolfelhőzet is. Helyenként, nagyobb eséllyel keleten és a középső tájakon alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A délkeleti szél többfelé élénk, néhol erős lesz. Délután 20-26 fokot mutathatnak a hőmérők.

Csütörtökön a megnövekvő gomolyfelhőkből elszórtan, de főként a Dunántúlon alakulhatnak ki záporok, néhol zivatarok. A délkeleti szelet már több helyen erős, északnyugaton viharos lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 21-27 fok között valószínű.

Pénteken már nem lesz annyira kellemes az idő: többfelé előfordulhat eső, zápor, zivatar, helyenként kiadós mennyiséggel kell számolnunk. Élénk, erős lesz a délkeleti szél. Napközben 18-27 fokra van kilátás. Hétvégén marad a változékony, záporokkal-zivatarokkal tűzdelt időjárás.

Címlapkép: Getty Images