Elképesztő, de igaz: ezeknek a növényeknek föld sem kell, hogy életben maradjanak

HelloVidék 2024.05.17. 14:01 Megosztom

Ha el szeretnéd kezdeni a szobanövények tartását, vagy egy egyedi növényt szeretne hozzáadni a már meglévő gyűjteményedhez, próbáld ki ezt a különleges növényt. Ezek a kis air plant növények más néven tillandsiák nem igényelnek talajt a fejlődésükhöz, kezdő kertészek is bátran választhatják, hiszen kevés gondoskodást igényelnek, mindemellett nagyon mutatósak és látványosak. Míg a „air plant” kifejezést leggyakrabban a tillandsia nemzetséghez tartozó növényekkel társítják, valójában több száz különböző típusú air plant létezik, amelyek több különböző növénycsaládot ölelnek fel. Ha kedvet kaptál te is hozzájuk, nézzük is meg, hogy tarthatsz te is ilyen trópusi növényeket.