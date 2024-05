Esernyőket elő, kiadták a figyelmeztetést: felhőszakadásra, jégesőre is készülhetünk

HelloVidék 2024.05.23. 11:01 Megosztom

A HungaroMet előrejelzése szerint, ma a déli, délutáni órákban elsősorban az ország keleti felében, azon belül is főleg északkeleten, illetve a Dunántúlon, majd este, éjjel leginkább a középső országrészben valószínűek akár több helyen is zivatarok. A holnapi nap folyamán a zivatarokat is okozó csapadékzóna fokozatosan északkelet felé helyeződik át, mögötte a nap második felében újabb hullámban jelenhetnek meg záporok, zivatarok, legkisebb eséllyel a délnyugati, nyugati vidékeken.

Hozzátették, a zivatarokat elsősorban felhőszakadás kísérheti (>25-30; kifejezetten intenzív, lassan mozgó zivatargócokból akár >45-50 mm is összegyűlhet), de környezetükben néhol erős, viharos (55-75 km/h) széllökés, illetve kevés helyen jégeső (jellemzően 1 cm alatti átmérővel) előfordulhat. Pénteken elsősorban az északkeleti határ közelében hevesebb zivatar kialakulására is számottevő esély nyílik 80 km/h-t meghaladó szélrohamok, és nagyobb méretű (>2 cm) jég kíséretében. Forrás: HungaroMet Címlapkép: Getty Images TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!