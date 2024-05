Nem lesz nyugodt hétvégénk? Ma is több megyében várható jégeső, felhőszakadás

HungaroMet előrejelzése szerint a délelőtti időszakban a délnyugati országrész kivételével többfelé alakulhatnak ki zivatarok.

Mint írják, a délutáni órákban nagyobb számban egyre inkább az ország északi, északkeleti felén, harmadában valószínűek zivatarok, amelyeket felhőszakadás (> 30 mm, néhol akár > 50 mm, kissé nagyobb eséllyel az Északi-középhegységben) is kísérheti. Északkeleten (Hajdú, Szabolcs, Borsod) egy-egy hevesebb zivatarra is van esély viharos széllökés (60-90 km/h), jégeső (2 cm körüli jégátmérővel), felhőszakadás (> 30-40 mm) kíséretében. Az esti órákra fokozatosan északon, északkeleten is lecsökken a zivatarhajlam.

Forrás: HungaroMet

Szombaton a reggeli, kora délelőtti órákban elsősorban a Nyugat-Dunántúlon egy-egy intenzívebb záporból bedörrenhet. A déli óráktól estig főként a Dunántúl nyugati és északi felében alakulhatnak ki nagyobb számban zivatarok, egy-egy heves zivatar sem zárható ki. A zivatarokat viharos széllökés (70-90 km/h), intenzív csapadék és kisméretű jég kísérheti (< 2 cm). Elvétve a Duna-Tisza közén is előfordulhat zivatar a fenti kritériumokkal. Az esti órákban fokozatosan lecsengenek az események.

Címlapkép: Getty Images