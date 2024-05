Rengeteget tehet ez a cserje a levegőszennyezés ellen: ideje lenne minden házhoz ezt ültetni?

Kutatások eredményei szerint a bokros, szőrös levelű Cotoneaster franchetii a legújabb „szupernövény”, amely hozzájárul a környezet fellendítéséhez és az emberi egészség javításához, mivel különleges képessége a szennyezés elleni küzdelemben a levegőben lebegő káros részecskék megkötése. Egy RHS tudományos tanulmány, amely a sövények, mint légszennyezés-gátlók hatékonyságát vizsgálta, azt mutatta, hogy a forgalmi gócpontokon a Cotoneaster franchetii, más néven Vaskoslevelű madárbirs legalább 20%-kal hatékonyabban szűri meg a szennyezést, mint más cserjék.

Dr. Tijana Blanusa, a lap kutatásvezetője és az RHS fő kertészeti kutatója elmondta:

A nagy forgalmú városi utakon azt találtuk, hogy a bonyolultabb, sűrűbb lombkoronákkal, durva és szőrös levelekkel rendelkező fajok, mint például a Vaskoslevelű madárbirs, a leghatékonyabbak. Azt tapasztaltuk, hogy mindössze 7 nap alatt egy 1 méter hosszú, jól kezelt, sűrű sövény ugyanannyi szennyeződést fog kiszűrni a levegőből, mint amennyit egy autó 500 mérföldes út során bocsát ki. Becsléseink szerint a Vaskoslevelű madárbirs 20%-kal több szennyeződést szűrt meg a levegőből, mint a többi általunk tesztelt sövény, így ideális lenne a forgalmas utak mentén, a szennyezett területeken. Más területeken, ahol kulcsfontosságú a biológiai sokféleség és a beporzók ösztönzése, különböző sövényfajták keveréke javasolt.

Időjárás-előrejelzés Magyarországon a légszennyezettség várható alakulása szempontjából

Következő három nap (05.25.-05.27.):



A HungaroMet előrejelzése szerint szombaton a Dunántúl északi és nyugati felén még többfelé, másutt csak elvétve fordulhatnak elő zivatarok, majd vasárnaptól csökken a csapadékhajlam, és már csak helyenként fordulhat elő záporeső, illetve zivatar, alapvetően napos, illetve gomolyfelhős jellegű időre lehet számítani. A légmozgás a hétvégén helyenként zivataroktól függetlenül is megélénkülhet, hétfőn gyenge, mérsékelt lehet. A levegőminőség alapvetően kedvezően alakul, de a tartósabban napos területeken délutánra átmenetileg megemelkedhet az ózon koncentrációja.



További két nap tendenciája (05.28.-05.29.):



Kedden, szerdán előreláthatólag élénkülni kezd az északias irányú szél, mely szerdán a Dunántúlon meg is erősödhet. Emellett szerdára ismét növekedhet a záporok, zivatarok kialakulásának valószínűsége is. A levegő minősége továbbra is kedvezően alakulhat.