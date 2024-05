Riadót fújt a belügy: durva aszályra készülhetünk, szomjazni fognak a magyar földek

Tartósan vízhiányos időszakot hirdetett a belügyminiszter az ország teljes területére. Erre azért volt szükség, mert az országos aszálytérkép és a meteorológusok szerint is erősen vízhiányos a talaj állapota országszerte. Ez egyben azt is jelenti, hogy az állam elengedi az öntözési díjat a gazdák egy részénél - derült ki az ATV Híradójából.

Az elmúlt időszakban sorra dőltek meg a havi melegrekordok Európa-szerte. A szakemberek idénre még szárazabb nyarat prognosztizálnak. Tartósan vízhiányos időszakot hirdetett a belügyminiszter is az ország teljes területére. Erre azért volt szükség, mert az országos aszálytérkép és a meteorológusok szerint is erősen vízhiányos a talaj állapota országszerte. Ez egyben azt is jelenti, hogy az állam elengedi az öntözési díjat a gazdák egy részénél - derült ki az ATV Híradójából.

A gazdák szerint ha, kevés a víz az mindig áremelést jelent, ami a boltokban azonnal megjelenik vásárláskor.

