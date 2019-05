Fontos változás Hevesben: érdemes lesz figyelni a vízórákat

Amíg a változások előkészítése zajlik, a számlázás ütemezése változatlanul marad. A lakosok a megelőző egyéves időszak felhasználási adataiból kalkulált napi átlag alapján becsült számlát fogják megkapni, de be is diktálhatják vagy többféle módon rögzíthetik is az órák állását.

A következő módokon lehet bediktálni az órák állását:

A Vízmű weboldalán, ide kattintva.

Az ügyfélszolgálaton a 37/341717-es telefonszámot hívva. Itt lehet személyesen vagy üzenetrögzítőre diktálva is leadni az óraállást.

Vagy az ugyfelszolgalat@hatvan.hmvizmurt.hu e-mail címre is el lehet küldeni.

A portál szerint, sokkal közelebbi értéket tudunk leadni, ha fotót készítünk az aktuális állásról, majd ezt e-mail-ben elküldjük a megadott címre. A szolgáltató arra hívja fel a figyelmet, hogy aki tud, segítsen idős ismerőseinek, rokonainak az órák diktálásában.

A Vízmű közleménye szerint néhány kritikus helyen tartandó ellenőrző olvasástól eltekintve a megszokott módok szerint történik majd a számlázás június hóban. Kiemelték azt is, hogy leolvasó legközelebb augusztus hónapban fog menni a településre, mivel ez lesz az éves elszámolás hónapja is.