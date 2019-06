Ebből vásárolnak a legtöbbet vidéken: lassan utolérik a fővárost

Pedig a RAVAK országos szaniter eladási statisztikáit böngészve olyan különös összefüggésekre bukkanhatunk, melyek fenekestül forgatják fel a racionalitás talaján fogant előfeltevéseinket.

Igazán felnőtté akkor válik az ember, ha túl van az első fürdőszoba-felújításán, és egy párkapcsolat is akkor mondható stabilnak, ha az említett feladatot sikerül anélkül teljesíteni, hogy kenyértörésre vinnék a dolgot. A komoly kihívás ellenére egyre több bátor, vállalkozó szellemű honfitársunk van, hiszen az eladási statisztikák egyöntetű emelkedést mutatnak. Azonban az ördög – mint mindig – most is a részletekben rejlik.

Kád, kabin, ilyesmi

Odáig rendben van, hogy kádból és zuhanykabinból is Budapesten talál a legtöbb gazdára. De a főváros már itt sem hozza azt a formát, amit mérete és vásárlóereje alapján feltételeznénk. Az ország lakosságának közel 20%-a él itt, akik az összes kádvásárlás 12%-át bonyolítják éves szinten. Ugyanez az arány zuhanykabinok esetén még alacsonyabb, mindössze 10%. Debrecen mindkét listán a 2. helyet hozza 9 és 7%-kal. Érdekes, hogy a bronzérmet olyan nyugat-magyarországi megyeszékhelyek érdemelték ki, mint Győr (kád, 8%) és Székesfehérvár (kabin, 5%), akik lélekszám tekintetében a 6., illetve a 9. helyen állnak országos összehasonlításban.

Itt érdemes kitekintenünk az országos összesített eladási adatokra is, mert választ kaphatunk egy – szinte – mindenkit foglalkoztató kérdésre, a kád vs. zuhanykabin párharc pillanatnyi állására. Nos, a számok elég egyértelműek, zuhanykabinból országos szinten megközelítőleg kétszer akkora mennyiséget értékesítenek, mint kádból.

Mossuk kezeinket

A számok akkor kezdenek igazán érdekessé válni, ha a nagypályás fürdőeszközök ligájából kissé lejjebb ereszkedve a mosdók és csaptelepek számait vesszük górcső alá. Mindkét termék esetében az ország második legnagyobb városa, Debrecen vezeti a toplistát. Összességében is elmondható, hogy Debrecen igazi szaniter-city, hiszen minden összehasonlításban az első vagy második helyet szerezte meg. Az összes eladott csaptelep 8, a mosdók 9%-a itt talál gazdára (az összehasonlítás kedvéért: Debrecen lakossága a KSH 2018-as adatai alapján 202 214 fő, szemben Budapest 1 749 734 lakosával). Igazán érdekes számokra viszont akkor bukkanunk, ha a dobogó alsóbb fokait böngésszük. Csaptelep eladások tekintetében a maga 6%-os részesedésével még Nyíregyháza is megelőzi a 3. helyre 5%-kal befutó fővárost.

Igazán azonban a mosdók eladási adatait böngészve támad az az érzésünk, hogy itt van valami furcsa és megmagyarázhatatlan. Debrecen után második helyre ugyanis az alig 25 000 lakosú Siófok futott be 6%-os részesedéssel. Budapest csak a Balaton-parti város után következik 5%-kal. Írd és mondd, Siófokon tavaly 20%-kal több mosdót adtak el a márka választékából, mint a fővárosban. Innentől kezdve jöhetnek a konteó elméletek, vajon miért a siófokiak fordítják a legnagyobb figyelmet arra, hogy új mosdókagylóba mossák kezeiket.