Hűvös otthon légkondi nélkül? Mutatjuk, hogyan lehetséges!

Funkcionalitás és a lehetőségek tárháza

"Az árnyékolástechnikai megoldások elsődleges célja, hogy védjenek az erős napsugárzástól és a nagy hőségtől" – mutatnak rá az újHÁZ Centrum szakértői, akik szerint ma már gyakorlatilag bármilyen anyagból készíthetünk olyan építményt, amely alkalmas a funkció betöltésére. Ízlésünkhöz és a környezethez illeszkedően téglából, fából vagy éppen vászonból is telepíthetünk olyan elemeket, amelyek nemcsak árnyékot biztosítanak, de a kertünk vagy éppen erkélyünk ékei is lehetnek.

Az építőanyag-kereskedelmi hálózat szakértői szerint azonban mindenképpen ügyelnünk kell arra, hogy a természetes fényt megőrizzük, így épített árnyékolóinkat minden esetben a természetes környezet elemeinek figyelembevételével telepítsük. Amennyiben ugyanis egy terebélyes lombozatú fa alatt alakítjuk ki pihenőrészünket, még árnyékolásra sem lesz szükségünk.

A mesterséges árnyék előállításának legegyszerűbb módja, ha napernyőket vagy úgynevezett napellenző ponyvákat helyezünk el. Ezek között már megtalálhatók olyan innovatív anyagokból gyártott termékek is, amelyek UV-szűrővel ellátott textíliából készülnek, így az árnyék mellett a szűrt fényben akár még napozhatunk is

– magyarázzák az újHÁZ Centrum szakértői.

A kert fókuszpontjai: a pavilonok

Az elmúlt években egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a pavilonok, amelyek látványos elemei lehetnek a kerteknek. Attól függően azonban, hogy milyen anyagú eszközt választunk, számos plusz feladatot el kell végezni annak érdekében, hogy élettartamuk ne csökkenjen. A szakértők rámutatnak: a fából készült árnyékolókat rendszeresen le kell kezelni, a téglaépítményekre vakolat is szükséges, ezen munkák egy részét pedig magas színvonalon csak szakemberek tudják ellátni, akiknek a megbízása plusz költségekkel jár.

Ideális választás lehet a szövetes pavilonok telepítése, hiszen ezek könnyedén összeállíthatók, a szezon végén pedig pár perc alatt szétszedhetők, hogy aztán a garázsban vagy a padláson biztonságosan áttelelhessenek

– mutatnak rá az újHÁZ Centrum szakértői. Tudják azonban, nem mindenki számára adottak a körülmények ahhoz, hogy minden évben szétszereljék az építményeket, hogy aztán újra összeállítsák azokat.

Okosmegoldással a négyévszakos használatért

Az idei év slágerterméke lehet az az innovatív pavilon, amely alumíniumvázból készül, és amely minden évszakban tökéletes árnyékolást biztosít. Sőt, a legnagyobb hőségben, vagy éppen egy hirtelen jött zivatar ideje alatt is lehetővé teszi a zavartalan kültéri tartózkodást. Az építményt házilag is stabilan telepíthetjük néhány óra alatt, ráadásul rendelkezésre állnak olyan darabok is, amelyek oldalsó szerelvényeit úgy alakították ki, hogy akár szúnyoghálót is szerelhessünk rá. Ezek segítségével még az esti órákban sem kell attól tartanunk, hogy a vérszívók kellemetlen pillanatokat okoznak számunkra, miközben pihenünk.

Vannak olyan prémium kategóriás alumínium pavilonok is, amelyeknek a tetőszerkezete is különleges. A speciális polikarbonát szövet ugyanis képes arra, hogy megszűrje a káros ultraibolya sugárzásokat, ugyanakkor átengedi a természetes fényt is, miközben kellő árnyékot biztosít a kényelmes kint tartózkodáshoz.

Mindezeken túl pedig alkalmas arra is, hogy akár grillezzünk vagy bográcsozzunk alatta. Fontos azonban, hogy ebben az esetben olyan darabot válasszunk, aminek a közepén légrés található, amely a szívóhatásának köszönhetően a füstöt folyamatosan el tudja vezetni

– mondják az újHÁZ Centrum szakértői, majd hozzáteszik: fokozottan kell azonban figyelni arra, hogy az építményt nyílt láng még véletlenül se érje sütögetés közben.