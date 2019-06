Felrobbant a vidéki ingatlanpiac: horroráron kelnek el a lakások

A budapesti ingatlanvásárlóknál két markáns csoport figyelhető meg, országszerte ugyanis itt a legmagasabb a nagyon jó és a legrosszabb állapotú ingatlant vásárlók aránya is. Előbbiek ugyan többet költenek új otthonukra, ám nem kell megfelelő szakemberek után kutatniuk, időt és energiát szánni a munkálatokra. Utóbbiak csoportjába pedig azok tartoznak, akiknek a költségvetésükbe csak rosszabb állapotú ingatlan fér bele, vagy pedig olyan beruházók, akik könnyedén végeznek felújítást, majd egy jóval magasabb összegért piacra is dobják az adott lakást.

Az érdeklődők „térképére” továbbra sem kerültek fel a külső kerületek, annak ellenére, hogy azokon a területeken még kedvezőbb áron lehet ingatlant vásárolni. Továbbra is a XIII. kerület a legfelkapottabb, Zuglót és a II. kerületet is sokan választanák új lakhelynek.

A vidéki ingatlanpiac emelkedése még a fővárosinál is erősebb képet mutat. Az ország keleti megyéiben 46 százalékkal nőtt a panellakások átlagos négyzetméterára egy év alatt, a nyugati országrészben pedig még ennél is nagyobb mértékben, 52 százalékkal nőttek az árak. Tégla ingatlanok esetében is 20 százalék feletti növekedés látható vidéken, keleten 26, nyugaton 25 százalékkal nőtt az átlagérték.