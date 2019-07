Eszméletlen árak: ennyiért veheted meg grófok balatoni nyaralóit

A történelmi ingatlanok értéke rendkívül változó, és teljesen egyedi árazású. Jellemző, hogy némelyik villa, vagy jól karban tartott kúria ára a válság idején sem zuhant be, kiváltképp olyan felkapott helyeken, mint a Balaton térsége. Ez alapján akár időtálló befektetésnek is tűnhet most ilyet vásárolni - már ha találunk még bármit is.

Ugyanakkor az is tény, hogy a pörgő ingatlanpiacon sokan elsősorban építési területként tekintenek egy-egy jobb fekvésű régi épületre. Több helyen az önkormányzat is lazít a védettségen, ezzel is bátorítva a bontásokat, és az új társas apartmanok felhúzását.

A századfordulós villák többsége a szocializmus ideje alatt erősen leromlott, gyakran új funkciót kapott. Amelyeket a rendszerváltáskor újítottak fel, azok felett is eljárt már az idő. Aki valódi történelmi luxusra vágyik, annak nagyon résen kell lennie, szinte csak elvétve bukkan fel egy-egy igazán 21. századi minőségben felújított és felszerelt villa a piacon.

Sokkal nagyobb esély van egy-egy tökéletesen megépített, így ma is jó állapotban levő ingatlan levadászására, majd aztán saját igények szerinti felújítására. Lássuk, miket talál az, aki ma keres ilyet!

Villából apartmanház

Ez a balatonföldvári kastélyocska csinos üdülőnek tűnik. Nehéz elhinni, hogy egykor egyetlen tulajdonos lakta a hatalmas házat, amelyben ma 10 apartman van kialakítva. Pedig a főrendiház tagjai a Balatonon is megkövetelték a kényelmet. Az épületet gróf Edelsheim-Gyulai Lipót építtette, később egy másik gróf, Széchenyi Emil tulajdonába került. Mindenesetre a 495 millió forintos ár nem tűnik soknak a 866 négyzetméteres épületért, amely akár tízlakásos társasházzá is alakítható. Valószínűleg sokat kellene költeni rá azért, de hatalmas lehetőségeket rejt a grófok egykori nyaralója.

Hogy az állapota mennyire nem rossz, azt jól mutatja, hogy szintén Balatonföldváron hasonló méretű és korú, 15 szobás apartmanná alakítható régi villát akár 78 millió forintért is megvehetünk már. Természetesen ennél valóban nem csak az átalakítás, de a ház renoválásának - alighanem megmentésének - költségével is számolni kell.

Emberléptékű nyaralók a századfordulóról

Természetesen nem csak grófok jártak nyaralni a Balatonra, és nem csak kastélyméretű villák épültek a parton. Sokkal kényelmesebbek, könnyebben fenntarthatók, ugyanakkor négyzetméterárukat tekintve sokkal drágábbak, a családiház méretű, a századforduló és a második világháború között épült, kő- vagy téglafalú villák és nyaralók.

Ezek már elég tágasak és világosak a mai igények szerint is. Szemben a későbbi építési módokkal, viszonylag könnyen átalakíthatók, szigetelhetők, rendbehozhatók. Ráadásul a mai ízlésének sokkal jobban megfelelnek a historizáló formák, mint a későbbi modern irányzatok, melyek bár kezdenek divatba jönni, még egyáltalán nem annyira vonzók a legtöbb vásárlónak.

Bár kevés ilyen villa van a piacon, azért mindig akad néhány a tó legöregebb fürdővárosában, Balatonfüreden. Most például ez az 1885-ben épült, téliesített verandájú, négy és fél szobás klasszicizáló nyaraló eladó, amit 99 millióért kínálnak.

Balatonszepezden is találni hasonló stílusú - timpanonos, teraszos - villát, amit később tetőtér-beépítéssel bővítettek. Most egy kisebb panzióra elég szoba van benne, de nem kell nagy fantázia hozzá, hogy meglássuk benne az egykori eleganciát. Jelenlegi, kibővített állapotában 145 milliót kérnek érte.

Nemesi ritkaságok a Balaton-felvidéken

Egészen másfajta különlegességekre bukkanni a Balaton-felvidéken. Kicsit távolabb a parttól már nem a nyaralni érkező főnemesség és nagypolgárság építkezett. Az itt található házak az itt élőknek épültek mindennapi használatra. A legizgalmasabbak a közel kétszáz éves nemesi kúriák, melyekből mindig el lehet csípni egy-egy jó állapotút. Természetesen minél messzebb keresünk a Balatontól, annál nagyobb esélyünk van a sikerre.

Hiába nem a tó partján járunk már, a Káli-medence igencsak felkapott környék. Ezért az 1850-ben épült, 200 négyzetméteres, takaros házért például 85 millió forintot kérnek Mindszentkállán.Ezt a paloznaki kúriát viszont 299 millió forintért hirdetik. Nem csak a balatoni panoráma dobja meg az árat, hanem a különleges épület is. A másfél méteres falak, a barokk kapu, és a négyszáz éves, tornyos kápolna valóban egyedülállóvá teszi az ingatlant.

Márffy István évtizedeken keresztül csinosítgatta a házat, amivel többször szerepelt helyi és országos lapokban is. Valóságos lovagvárrá alakította az épületegyüttest, amelynek egyik szekrényéből állítólag titkos csigalépcső indul a pincébe.

Más okból izgalmas ennek a vendégháznak a története, amit 356 millió forintért árulnak Lesencetomajon. Ez a ma 24 vendég fogadására alkalmas panziót a falu egykori vízi malmából alakították ki. A patak ma is ott csobog a ház mellett, de a tó is csak tíz perc autóútra van tőle.