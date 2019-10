Ennyi időt töltünk átlagosan házimunkával: mutatjuk, hogyan szerezz több szabadidőt!

A 15-84 éves magyar népesség a napi 24 órából a legtöbb időt a fiziológiailag kötött tevékenységekkel – alvás, fürdés, étkezés – tölti egy hazai, 2017-es riport szerint. A saját háztartás ellátására fordított idő a magyar férfiaknál átlagosan napi 79, a nőknél 185 perc. A nők a házimunkák közül itthon elsősorban a főzést, a mosást és a takarítást látják el, míg a férfiak inkább a ház körüli és kerti munkákért (fűnyírás, sövényvágás), valamint a karbantartási feladatokért felelősek – írja közleményében az LG Eletronics.

A főzés viszi el a legtöbb időt a hagyományos háztartási munkák közül, ezt követi a mosogatás, a lakástakarítás, a mosás és a felnőtt személy ápolása. A háztartási feladatok elvégzésére fordított időt befolyásolja az is, hogy hány főből áll egy család és, hogy milyen életkorú gyermekek élnek benne. Az egyes munkatevékenységek időzítéséről elmondható, hogy a magyarok a lakástakarítást jellemzően szombaton, a főzést és a mosogatást vasárnap, a mosást és vasalást pedig szombaton, illetve hétfőn végzik.

Egyre több háztartási gép kínál kompakt kivitelt, a háztartások többségében például a külön hűtőszekrény és fagyasztó helyét mára egyetlen kombinált hűtő vette át, ez is azt mutatja, hogy egyre jobban igényeljük a hely-, energia-, és időtakarékos megoldásokat. A mosásnál hasonlóan jó szolgálatot tesz egy kombinált mosó-szárítógép, azonban egyelőre hazánk háztartásainak csak 3 százaléka használ ilyen eszközöket.

Az már csak ráadás, hogy a legújabb készülékeket akár távolról is irányíthatjuk a mobilunkon keresztül, például úgy időzíthetjük be a mosást, hogy addigra legyen kész, amikor hazaérünk. Ma már nem csak álom az, hogy okosotthon-eszközök összekapcsolt hálózata szolgálja a kényelmünket. A mai technológiai fejélesztésekkel akár a kanapénkról is intézhetjük az otthoni feladatokat, hiszen hangparancsokkal is vezérelhetjük a televíziónkat, az okos konyhánk berendezéseit és az otthoni hangrendszert is.