Egyre többen használják erre is a mosogatógépet: Te bevállalnád?

Noha sok olyan tárgy van, amit nem ajánlott a mosogatógépbe tenni (például öntöttvas edények, fa vágódeszkák, éles kések), vannak olyanok is, melyekről nem gondolnád, de simán ki lehet mosni őket a mosogatógépben. Akár tisztítani, vagy fertőtleníteni szeretnél, használd bátran a mosogatógépedet az alábbi tárgyak tisztítására, csak arra ügyelj, hogy a megfelelő programot és hőfokot használod. Ha nem konyhai eszközöket mosol benne, akkor érdemes kikapcsolni a meleg szárítási lehetőséget, így a mosogatógépbe pakolt tárgyak nem fognak összezsugorodni és összeolvadni.

1. Játékok

Fertőtlenítsd egyszerűen a gyermekjátékokat a mosogatógépben! Ügyelj arra, hogy az apró darabokat helyezd el egy edénybe, hogy ne tegyenek kárt a mosógépedben. Kapcsold ki a meleg szárítást és válassz alacsonyabb hőfokú mosást egy gyengéd mosogatószerrel.

2. Sapkák

Bármennyire szokatlannak tűnik, a baseball és fullcap sapkák kimosásának egyik legjobb módja a mosogatógép használata. Először töröld át enyhe szappannal vagy tisztítószerrel a sapkát, majd ürítsd ki a mosogatógépet, és helyezd a sapkát a felső állványra. Ügyelj rá, hogy fehérítő anyag ne kerüljön a sapkára és a gépre, valamint szárító funkció nélkül, alacsony fokozatra kapcsold a gépet! Gyapjúsapkát soha se helyezz a mosogatógépbe, mivel ezeket az anyagokat kézzel kell mosni, hogy minél tovább megőrizzék finom anyagukat.

3. Cipők

A műanyag és gumicipőket, papucsokat bátran moshatod mosogatógépben. Helyezd őket a felső állványra, tabletta helyett pedig használj folyékony mosószert! A szárító funkció viszont a papucsoknak sem tesz jót, ezért ebben az esetben is érdemes kikapcsolni.

4. Nyeles szemeteslapát

Most őszintén, mikor tisztítottad utoljára a lapátodat? A mosogatóban, vagy a fürdőkádban történő mosdatás helyett jobban teszed, ha a mosogatógépben tisztítod: kevesebb vele a munka, és a baktériumok is elpusztulnak!

5. Smink ecsetek

Ha te is állandóan elfelejted kimosni a sminkes ecseteidet, kézzel pedig túl nagy meló lenne, akkor csak egyszerűen pakold be őket a mosogatógépbe majd hagyd megszáradni! Ezt a piszkos hajkefékkel is megteheted. Havonta egyszer érdemes kimosni ezeket a termékeket, mivel sok baktérium forrása lehet.

Forrás: TipHero