Kutyát fogadnál örökbe? Erről mindenképp tudnod kell!

Rettentő izgalmas hazavinni egy kölyökkutyát, különösen akkor, ha ez a meglepetést a gyermekünknek szánjuk. Ha ajándékba szánunk egy kölyköt, érdemes előtte felkészülni az érkezésére. Az ölelgetés és simogatás mellett számos más dolgot is meg kell adnunk egy állatnak, hiszen neki is vannak szükségletei. Ha először leszünk gazdái egy állatnak, mindenképp fel kell mérnünk saját határainkat is, hogy mennyire vagyunk türelmesek, kitartóak, hiszen egy virgonc kölyök rettentő nagy figyelmet igényel. Ráadásul a tanítását már egészen kis korában el kell kezdeni! Valamint érdemes arra is gondolni, hogy a gyerekek csak nagyon kis részt tudnak vállalni az állat gondozásából, a legtöbb feladat biztosan ránk hárul majd.

Ha jó gazdák szeretnénk lenni, akkor a Real Simple következő néhány tanácsát érdemes figyelembe venni és megfogadni, ha az ünnepeket már mi is egy szűrös négylábú társaságában töltenénk.

1.Tedd biztonságossá a lakást

A kiskutyák kicsit olyanok, mint a gyerekek. Éppen ezért, érkezésük előtt, kutyabiztossá kell tennünk a lakást. Fontos, hogy minden olyan dolgot, ami veszélyes lehet az állatra nézve, eltegyünk olyan helyre, amit nem ér majd el.

Veszélye lehetnek a

tisztítószerek

gyógyszerek

apró gyerekjátékok

vezetékek, kábelek

szobanövények

fogkrémek is.

A szakemberek külön kiemelték, hogy semmiképp ne érintkezzenek a kutyák az emberek által használt fogkrémekkel, mivel ezekben legtöbbször mesterséges édesítőszereket vannak, valamint fluoridot is tartalmazhatnak, ami mérgező lehet a kutyák számára. Ami még ettől is veszélyesebb, ha a fogkrém xilitet tartalmaz, ez ugyanis annyira káros az ebekre nézve, hogy gyakorlatilag halálhoz is vezethet.

Ugyan ez a helyzet a gyógyszerekkel, tisztítószerekkel és a szobanövényekkel is. Bizonyos fajták nem csak mérgezést, de akár halált is okozhatnak a kölyökkutyák esetében. Az apró gyerekjátékok megrágása, lenyelése könnyen fulladáshoz vezethet, a vezetékek, kábelek csócsálása pedig áramütéssel járhat. Fontos, hogy a felsorolt pontokon mindenképp fussunk át és ennek fejében készítsük fel a házat az új lakó érkezésére.

2. Konzultálj az állatorvossal

Az állatorvos felkeresése időszerű lehet, még a kutyus hazahozatala előtt, hiszen hasznos tanácsokkal láthat el minket a szakember. A konzultáció élős körben stresszmentesíthet, mivel az orvossal konzultálva könnyebben felkészülhetünk az állat érkezésére. Érdemes minden kérdést feltenni, hiszen releváns válaszokat itt kaphatunk az állattartással és az állattal kapcsolatban is. Ajánlott kitérni arra is, hogy mivel érdemes etetni a kölyköt, hányszor egy nap, valamint mi az, amit inkább kerüljünk. Az első oltásotokról és vizsgálatokról is ejtsünk szót, valamint arról is, hogy milyen időközönként érdemes meglátogatni az orvost a kutyával.

3. Megfelelő táplálás

Ahogy fentebb már említettük, fontos, hogy tisztában legyünk azzal, mit ehet a kiskutya és mit nem. Ez persze csak egy része a dolognak. Figyelembe kell venni azt is, hogy milyen fajta kutyánk van, mennyi idős és hány kiló. Ezek mind meghatározzák, hogy miből és mennyit ehet. Mielőtt hazavisszük a kölyköt, konzultáljunk az előző gazdájával, hogy mit javasol, mit szeret vagy nem szeret a kutya. Ez nagy segítség lehet a következő időszakokban is.

4. Csak a legfontosabb kiegészítőket vásárold meg

A szakemberek szerint egy kutya érkezése előtt számos olyan dolgot vásárolunk meg, amire később semmi szükségünk nem lesz. A felesleges pénzköltés helyett célirányosan vegyük meg a legfontosabb dolgokat. A póráz például egy sarkalatos pont. Nem ajánlott a zsinóros póráz, főleg ha gyerekek is használják, mivel könnyen balesetveszélyessé válhat egy-egy sétáltatás a nem megfelelő hossz beállítása miatt. Ezért inkább ragaszkodjunk a hagyományos, rövidebb pórázokhoz - ezáltal könnyebben kontrollálhatjuk az állatot is.

Itt kell megemlítenünk a hámot is. Ezzel könnyebben tanulja meg a pórázon való sétálást az eb, hiszen ez segít meggátolni azt, hogy elhúzzon minket az állat. Fontos viszont, hogy méretben megfelelő legyen a kutya számára mivel, ha kicsi akkor szoríthatja és kényelmetlenné válhat, ezáltal feszültebb lehet az állat. Ha pedig túl nagy rá, könnyen kibújhat belőle, ami szintén nem egy szerencsés helyzet.

A tisztítás is fontos pont lehet egy kutya esetében: egy kefére, kutyasamponra és egy törülközőre mindenképp szükségünk lesz. Érdemes az állateledel- vagy kisállatboltokban érdeklődni arról, hogy milyen készítményeket ajánlanak a kutyáknak, de biztonságosabb, ha ezt is megkérdezzük az állatorvosunktól.

Így lehetsz felelős gazdi

A szakemberek - nem csak ebben az időszakban - arra buzdítanak, hogy ne vásároljunk kutyákat, hanem inkább fogadjuk örökbe. Ha így teszünk, biztosak lehetünk abban, hogy komoly szabályoknak kell majd megfelelnünk, hiszen minden menhely és állatotthon azon fáradozik, hogy az ebek felelős gazdikhoz kerüljenek és velük éljék le életük hátra lévő részét.

Közeledik a karácsony és bizony egyre több menhely hívja fel a figyelmet arra, hogy sokan csak pár hétig viselik gondját a megvásárol kiskutyáknak. Gyakran megtörténik, hogy az ajándékba vásárolt kölyökkutya eleven, ezzel sok bosszúságot okozva a felkészületlen gazdiknak. Éppen ezért az esetek többsége odáig vezet, hogy a család inkább megválik a kutyától, ilyenkor az állatok vagy utcára vagy a menhelyekre kerülnek. Kíváncsiak voltunk arra, hogy miként látják az elkövetkezendő időszakot a szakemberek, így a HelloVidék a Rex Kutyaotthon Alapítvány munkatársát, Kállay Ritát kérdeztük a témával kapcsolatban.

A saját tapasztalatunk az, hogy az elmúlt években - nyilván az állatvédő szervezeteknek is, illetve számos figyelemfelkeltő felhívásnak, kampánynak vagy cikknek köszönhetően - már nem olyan kiugróan magas a karácsonykor bekerült kutyák száma. Véleményem szerint nem magasabb, mint egyébként a tavaszi-nyári időszakban a nem kívánt szaporulatoké. Sokkal nagyobb problémát jelent az, hogy az emberek még mindig nem veszik elég komolyan az ivartalanítást és annak fontosságát

- kezdte a szakember. Mint mondta, karácsonykor is kerülnek be állatok meggondolatlan vásárlás vagy örökbefogadás miatt, de a kutyaotthon esetében ez nem mutat kiugró létszámemelkedést ezalatt az időszak alatt. Kiemelte, hogy ez jó tendenciának számít, de ettől még továbbra is fontos, hogy foglalkozzunk ezzel a témával és, hogy felhívjuk a figyelmet a felelős állattartásra.

Nincs azzal probléma, ha valamilyen ünnephez kötődik egy állatnak a családba történő bekerülése. Tehát, ha ezt valaki szeretné egy karácsonyhoz, születésnaphoz kötni az teljesen rendben van, mert sokan ezzel is szeretnék ezt az eseményt még inkább fontossá tenni az életükben. Fontos viszont, hogy mindezt egy felelős és jól átgondolt döntés előzze meg

- hangsúlyozta Kállay Rita.

Arra is kíváncsiak voltunk, milyen tanáccsal látnák el a szülőket, mielőtt örökbe fogadnak egy állatot. Hiszen egy kölyök rengeteg türelmet és figyelmet igényel a napi gondozási feladatok mellett. A szakember szerint éppen ezért hangsúlyozzák mindig, hogy egy állat tartása mindig felelősségteljes döntésnek kell, hogy legyen. Teljesen mindegy, hogy az év melyik napján határozzuk el magunkat és döntünk úgy, hogy a családba állat kerül. Ünnepek idején kicsit szentimentálisabbak az emberek, hamarabb ellágyul a szívük és hoznak meg esetleg olyan döntést, ami nem volt megalapozott. Ettől függetlenül nem ördögtől való, ha valaki mondjuk karácsonykor egy kutyával vagy cicával esetleg nyúllal szeretné bővíteni a családot, csak ez legyen egy felelős, életre szóló döntés.

Sokszor halljuk azt, hogy a "jaj, a gyerek szeretne állatot és ezért akarunk egy kutyát", de gyakorló anyukaként és a Rexnél eltöltött 17 évnyi munka után, azt tudom tanácsolni, hogy sosem szabad ennek a nyomásnak engedni akkor, hogy ha mi szülőként nem vállaljuk azt, hogy teljes vállszélességgel kivesszük a részünket az állattartásban

- emelte ki a szakember, aki úgy véli, fontos figyelembe vennünk azt, hogy a gyerekekben még nincs meg az a felelősségtudat, ami az állattartáshoz szükséges.

Persze ez szép lassan kialakulhat az évek során, de egy kicsi gyerek még nem tud egyedül ellátni egy állatot. Éppen ezért ott kell legyen mellette a támogató szülő. Hiszen, állatorvoshoz a szülő tudja elvinni a kutyát, az eledelt ő fogja neki adni és még van egy csomó dolog, amit a gyerek, szülő nélkül nem tud megvalósítani. Ne feledkezzünk meg arról sem, hiszen mindenki volt fiatal, bármikor jöhet egy táborozás vagy egyéb más program, ilyenkor a szülőnek kell vállania, hogy gondot visel az állatra.Éppen ezért az állattartás egy család közös felelőssége, mindenkinek ki kell vennie azt a részét, ami a saját maga képességének megfelelő

- magyarázta Kállay Rita, majd kitért arra is, hogy ha tanácstalanok vagyunk érdemes szakemberekhez fordulni. Mint mondta, állatorvosoktól nagyon sok és hasznos tanácsot lehet gyűjteni.

A Nébih weboldalán ingyenesen elérhető egy kis füzet, amit gyakran megtalálhatunk állatorvosi rendelőkben is. Ez a könyvecske nem csak azoknak segít, akik szeretnének örökbefogandi valamilyen állatot, de akkor is hasznos lehet, ha tenyésztőtél vásárolnánk. Minden információ benne van, ami akkor szükséges számunkra, ha állat kerül a családba. Külön kitért a megfelelő tartásra, nevelésre, az esetleges problémákra. Úgy gondolom, ez azért fontos, mert nem árt szakértői válaszokat is olvasni a témában, amellett, hogy szerzünk információkat ismerősöktől, innen-onnan

- tette hozzá a kutyaotthon munkatársa.