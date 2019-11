Nagyon nem mindegy, milyen tűzifát vásárolsz: rengeteget spórolhatsz ezekkel a tippekkel

Az, hogy milyen tűzifát választunk, honnan és kitől szerezzük be, egyáltalán nem egy elhanyagolható kérdés. Ugyanis ha jól választunk, pénzt spórolhatunk!

Honnan vegyünk fát?

Már az interneten is számtalan helyről vehetünk fát, azonban legyünk elővigyázatosak, nehogy csalókba ütközzünk. Számtalan olyan esetet hallani, hogy jó minőségű száraz fa helyett nagyon magas víztartalmú, frissen vágott fát adnak el. „Törekedjünk arra, hogy ellenőrzött minőségű fát vegyünk. Ha biztosra akarunk menni, olyan eladótól szerezzük be a fűtőanyagunkat, aki a NÉBIH hatósági nyilvántartásában is szerepel, a számlát pedig minden esetben őrizzük meg egy esetleges panasz esetére.” - tanácsolta a szakértő.

Mikor vegyünk fát?

Ne hagyjuk az utolsó pillanatra! A tűzifát minél előbb vásároljuk meg, mert így van ideje száradni a felhasználásig. A STIHL szakértői szerint a tárolásnál a legfontosabb szempont, hogy a fa lehetőleg mindig védve legyen a csapadéktól, de azért oldalt hagyjuk helyet a szellőzésnek, hogy ne induljon korhadásnak. Az ideális kültéri fatároló dél felé néz, így csapdába ejti a nap melegét, valamint egy kis emelvényre helyezzük el, hogy a talajnedvesség se érje. Lehetőleg hasogatva tároljuk a fát, mert úgy gyorsabban szárad a nagyobb felülete miatt. A jó tűzifa nedvességtartalma 20% alatti, de inkább 10-15% között van. Csak az összehasonlítás kedvéért: a frissen vágott fának körülbelül 40-50% közötti a víztartalma, így égésekor a víz elpárolgása elnyeli a benne lévő energia jó részét. Ha kellő odafigyeléssel választunk fát, és megfelelő körülmények között tároljuk, akár 30%-kal is növekedhet a tűzifa fűtőértéke.

Milyen fát vásároljunk?

Sokan a legpraktikusabb megoldásnak azt tartják, ha rögtön kandallókész fát vásárolnak. Ez azonban természetesen jóval drágább a kevésbé feldolgozott tűzifánál, hiszen a faanyag feldolgozottságával arányosan nő az ára és csökken az elérhetősége. A vastag, aprított fák, vagyis a fahasábok a legkelendőbbek, az úgynevezett kandallófák közül pedig azok, amelyek minél keményebbek, ugyanis ezek tovább égnek. Ilyen például az akác, a bükk, a kőris, a tölgy, vagy a gyümölcsfák. „Ha nem a kényelem az elsődleges szempont számunkra, hanem spórolni szeretnénk, érdemes minél kevésbé feldolgozott tüzelőt vásárolni, és inkább megfelelő védőfelszerelésbe és munkaeszközökbe fektetni a pénzt, hiszen így akár az otthonunkban a szükséges méretűre vághatjuk a fadarabokat.” - tette hozzá a STIHL szakértője.