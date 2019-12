Nem árt tudni: ezzel jár, ha műanyag ablakod van az otthonodban

Fa, műanyag, esetleg alumínium? A modern építészet sokféle alternatívát kínál, amikor a nyílászárókra kerül sor. Mindhárom anyagnak megvannak az előnyei és a hátrányai, így a saját igényeinknek, életvitelünknek, és büdzsénknek megfelelően válogathatunk közülük. A Deceuninck szakértője, Búcsi János segít eligazodni különféle lehetőségek közt.

Fa – a hagyomány megtestesítője

Az ajtók és ablakok keretei sokáig hagyományosan fából készültek, így ezeknek a nyílászáróknak tagadhatatlanul van egyfajta nosztalgikus bája. A fa nyílászárók melegséget sugároznak, természetes látványuk kellemes a szemnek. Általánosságban elmondható, hogy az áruk nagyjából megegyezik az olyan, kiemelkedő szigetelésű és minőségű műanyag társakéval, az alumíniumnál pedig jelentősen olcsóbbak. Ha fa nyílászárók mellett döntünk, vegyük figyelembe, hogy a természetes anyag rendszeres karbantartást igényel: évente legalább egyszer speciális anyaggal kell őket kezelni, hogy a víz és a fagy ne okozzon károsodást, és a festék se pattogjon le róluk.

Alumínium – a jövő manifesztációja

Futurisztikus és rendkívül elegáns megjelenése miatt méltán kedvelt az alumínium, mint nyílászáróprofil-alapanyag. A karcsú, stílusos megjelenés mellett az alumínium további előnye, hogy óriási ablakfelületek, akár teljes üveghomlokzatok is kivitelezhetők vele, ami a modern építészet egyik legkedveltebb stíluseleme. Az alumínium, tekintve, hogy fém, kevésbé jó hőszigetelési tulajdonságokkal bír, mint a fa vagy a műanyag. Ezt a technológia fejlődése egyre jobban tudja orvosolni, így a legmodernebb alumíniumprofilok hőátbocsátása egyre kevésbé tér el a fa vagy a műanyag társaiétól. Azonban, ha alumínium ablakokban gondolkodunk, mélyebben kell a pénztárcánkba nyúlni: ezek a nyílászárók ugyanis akár háromszor annyiba is kerülhetnek, mint a PVC ablakok.

Műanyag – sokoldalú teljesítmény

A PVC nyílászáróprofilok napjainkra a legnépszerűbb opcióvá váltak az ablakok és ajtók esetében egyaránt. Nem véletlenül, hiszen számosszempontból többet nyújtanak, mint a fából vagy alumíniumból készült változatok. Rendkívüli szigetelőképességgel rendelkeznek, sőt egyes PVC profilok minimális energiaigényű passzívházakhoz is használhatók, így rengeteg energiát takarítanak meg számunkra, ami a rezsiköltségeinken is érzékelhető lehet. Mindezek mellett a karbantartásuk pofonegyszerű, szinte nem is igényelnek különösebb törődést, mégis hosszantartó szolgálatot tesznek: élettartamuk akár 60 év is lehet. Sokakban azonban még mindig az unalmas, fehér színű PVC profilok képe él, pedig első megjelenésük óta rengeteget fejlődött a kínálat. A PVC profilok ára jóval az alumínium alatt van, sőt még a fa nyílászáróknál is olcsóbb lehet.

Ha pedig azon aggódnánk, hogy a műanyag választásával ártunk a környezetünknek: ne tegyük. A PVC profilok kiválóan újrahasznosíthatók, és a gyártás során újrafelhasználhatók. Az újrahasznosított anyag tulajdonságai megegyeznek a szűz anyagéval, az esztétikai különbség pedig nem látható.

Címlapkép: Getty Images