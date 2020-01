Békéscsaba nagy dobása: közel egymilliárdból fejlesztik a városi sportcsarnokot

A Modern városok program részeként közel egymilliárd forintból fejlesztik a városi sportcsarnokot Békéscsabán.

A békési megyeszékhelyen az 1988-ban épült sportcsarnokot nettó 816 millió forintból újítják fel, emellett 173 millióból sportszálláshelyeket alakítanak ki.

Marik Tibor, az önkormányzat sportberuházásokért felelős csoportvezetője azt mondta, új küzdőtéri padlóburkolatot, szellőztető rendszert, VIP fogadót alakítanak ki, "európai szintű versenyek lebonyolítására alkalmas" pályavilágítás lesz, gépészeti fejlesztést valósítanak meg, emellett felújítják a lelátót is. Kialakítanak egy 17 szobás, háromcsillagos sporthotelt is, ahol megyei szintű sportorvosi vizsgálatot is biztosítanak majd.

A kivitelezést végző Swietelsky Magyarország Kft.-nek 260 napja van a munkálatokra.

A munkaterület egy részét december elején átadták, a röplabda- és a kézilabdacsapat teljesen május elején vonul ki az épületből, addig meccseket is rendeznek ott. A felújítás ősszel fejeződik be.

Szarvas Péter polgármester elmondása szerint a városban több sportberuházás is zajlik: tavasszal adják át a Röplabda Akadémia munkacsarnokát, emellett elkezdődött a sportuszoda és a multifunkcionális sportcsarnok tervezése, amely szintén az MVP keretében valósul meg. Gondoltak a szabadidős sportolókra is, több műfüves labdarúgópályát, szabadtéri fitneszparkot és futópályát adtak át az elmúlt időszakban.

A békéscsabai sportcsarnokot 1988. március 18-án adták át, akkor az ország legnagyobb, fővároson kívüli sportcsarnoka volt.

