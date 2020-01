Figyelmeztet a rendőrség: ezért figyeljenek a szülők nagyon a gyerekeikre

Az Országos Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési szakemberei fontos problémára hívták fel a figyelmet. Azt kérik, hogy az elkövetkező napokban minden szülő, tanár, barát és rokon fokozottan figyeljen a tanulmányi eredmények miatt esetlegesen szorongó tanulókra, küszöbön áll ugyanis a félévi bizonyítványosztás.

Időről-időre akadnak olyan fiatalok, akik az értékelések és bizonyítványok átvétele után nem mernek hazamenni, mert tartanak a szülők esetleges negatív visszajelzésétől, a dorgálástól.

Ezek a gyerekek az utcán csellengenek, és olyan szituációkba kerülhetnek, amire koruknál fogva nincsenek felkészülve.

A fizikailag és lelkileg magukra maradt fiatalok áldozattá, szélsőséges esetben akár elkövetővé is válhatnak, írja a rendőrség, amit az Infostart szúrt ki. Azt is hozzáteszik, hogy a szökés általában egy kétségbeesett kísérlet a gyermek részéről, hogy gondjaira megoldást találjon, felhívja magára környezete figyelmét, vagy elodázza a várható kellemetlen találkozást a szüleivel. A háttérben gyakran egyéb iskolai vagy családon belüli problémák is meghúzódhatnak, amelyek ebben az időszakban felerősödhetnek a gyermek tudatában.

Gyakran ismételt, de kétségtelenül alapvető tanács, hogy a szülők beszélgessenek a gyerekükkel minél többet, ismerjék fel, hogy milyen gondolatok foglalkoztatják őket.

Olyan bizalmi szülő-gyermek viszonyt kell kialakítani, amelyben a fiatal számíthat a családjára, bátran el meri mondani a problémáit, amelyre ezután együtt lehet megoldást keresni.

A szülők és a pedagógusok cseréljék ki tapasztalataikat és észrevételeiket a gyermek viselkedésével kapcsolatban, különös tekintettel a lehetséges problémák korai jeleire.

A rendőrség azt javasolja, hogy közvetlenül a félévi értesítő előtt otthon, nyugodt körülmények között, együtt tekintsék át az e-napló jegyeit és tantárgyi átlagait, megelőzve ezzel a szorongáshoz vezető meglepetéseket. A körülmények ismeretében érdemes megfontolni, hogy a szülő ezeken a napokon akkor is menjen el gyermeke elé az iskolába, ha egyébként már egyedül szokott hazajárni. Eltűnés esetén azonnal értesítsék a rendőrséget, összegzik a javaslatokat.

