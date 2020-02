Ritka fotó került elő a múltból: így nézett ki a vidéki magyar város 1845-ben

Igazi fotótörténeti ritkaságra bukkant 2019 őszén Fisli Éva, a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának főmúzeológusa Párizsban a Francia Fotográfiai Társaság archívumában. A különleges dagerrotípia nagy valószínűséggel 1845-ben, három évvel a szabadságharc kitörése előtt készült. A fotót elemezve megállapította, hogy a kép Zalaegerszegen készült és Zala vármegye székhelyének, Egerszegnek piacát ábrázolja.

A magyar fotográfia történetében is különlegesnek számító relikvia, egyike a legkorábbi városképeknek, Zalaegerszegről pedig ez a jelenleg ismert legkorábbi városkép.

Fisli Éva írásából kiderül, hogy a rendkívül jó állapotú dagerrotípia, a részletgazdag 8,1×10,7 centiméteres fotó eredetével kapcsolatban számos apró jel vezetett nyomra. Oldalhelyesen szemlélve a piaci jelenetet, a bal felső sarokban egy üzlet cégtáblája olvasható: Ansits Pál vegyeskereskedése. Ez alapján meg lehetett állapítani, hogy az ismeretlen fotógráfus Zalaegerszegen készítette a fényképet.

A fotó helyszíne a mai Kazinczy tér lehet: Anisits Pál kereskedése helyén jelenleg a Zalaco Bisztró működik. A jobb felső sarokban a mai Mindszenthy József téren álló Mária Magdolna-templom lábazata vehető ki, míg leghátul a mai Batthyány Lajos utca földszintes házai láthatók.

A fényekből, az árnyékok irányából arra lehet következtetni, hogy egy napos őszi vagy kora tavaszi délelőttön készítette a képet az ismeretlen fotográfus, aki az egykori püspöki fogadó, az Arany Bárány egyik emeleti szobájából nézett ki az ablakon. A felvételen a megyeszékhely heti vására látható, így szinte biztos, hogy szombaton vagy vasárnap készült a kép. Íme:

A képet vizsgálva arra is lehet következtetni, hogy a fotográfusnak elég jó kamerája volt, viszonylag rövid záridővel tudott exponálni, hiszen a képen kevés az elmosódott alak. Valószínűleg nemcsak a felszerelése volt jó, hanem a látásmódja is: a fotó kompozícióként is megállja a helyét.



Fotók: Apertúra