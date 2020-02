Hogyan készül a konténerház: mennyibe kerül egy konténerház; konténerház árak

Ahogy tapasztaljuk, Magyarországon nagyon lassú ütemben terjednek konténerházak, ennek oka pedig az, hogy kevesen vannak tisztában az ezzel kapcsolatos jogi szabályozásokkal, építési engedélyekkel, na meg persze a konténerházak előnyeivel és hátrányaival. Most ezeknek jártunk utána.

Mi a konténerház?

Mielőtt bármilyen pozitív vagy negatív tulajdonságot sorolnánk a konténerházakról, nézzük meg, hogy kell elképzelni egy ilyen lakást. Nem árt tudni például, hogy a konténerház alapját szállítmányozási vagy irodakonténerek adják. A több elemből összeállított ház éppen ezért hőszigetelő réteggel nem rendelkezik, ahogy ablakokkal és ajtókkal sem. Éppen ezért, ha télen is használni akarjuk, külön hőszigeteléssel kell ellátni, de nyáron szükséges klímát beszerelni, mert rettentő gyorsan és magas hőmérsékletre melegszik. Ajtókkal és ablakokkal nem rendelkezik az épült, ennek beépítése is a tulajdonos feladata. Szakértők azt javasolják, hogy mikor konténert választunk, vegyük figyelembe, hogy a szállítmányozási konténer engedélyeztetése problémás, ezért inkább használt irodakonténert vegyünk, mert ezek már mind rendelkeznek ÉMI engedéllyel.

Mennyibe kerül egy konténerház?

A használt irodai konténerek engedélyezési szempontból nagy előnyt élveznek, és sok hazai gyártó és forgalmazó kínálatában többféle típusban is beszerezhetők. Egy jó alapfunkciókkal rendelkező konténerházat még otthon saját kezűleg továbbfejleszthetünk. Egy használt darab már 300 000 Ft körüli, a kész modulok négyzetméter ára 100 000 Ft körül alakul.

Milyen előnyei vannak a konténerházaknak?

Környezetbarát megoldások: A magas visszaszállítási költségek miatt rengeteg konténer hever kihasználatlanul a világ kikötőiben. Azonban ha ahelyett, hogy beolvasztanánk, lakásként hasznosítjuk újra őket, rengeteg energiát spórolhatunk meg. Nem mellesleg költséghatékonyabb is, mint felépíteni egy lakást a semmiből. Ráadásul egy konténerekből álló házszerkezet felépítése 2-3 hétnél többet nem vesz igénybe. Megbízhatóak és stabilak: A konténerek eredeti feladatuknál fogva masszív szerkezettel rendelkeznek, borzasztó strapabírók. Ez egyrészt azt jelenti, hogy jól ellenállnak az időjárás viszontagságainak, másrészt pedig terhelhetőségüknek hála biztonsággal egymásra építhetők.

Milyen engedélyekre lesz szükség?

Az 50 m3 nettó térfogat és 3 m gerincmagasság felett készülhet bármiből az építmény, és/vagy emberi tartózkodásra is szolgál, akkor engedélyt kell kérni. Nem egységesek a helyi önkormányzati építésügyi megítélések, ezért mindig feltétlenül előre tájékozódjunk. Például ha nincs fix alapozás, ami 20 cm-nél mélyebben van a talajban, akkor provizórikus felépítménynek minősül, és nem kell rá építési engedély.

Ha egy konténert elhelyezünk az ingatlanon az még nem épület, de ha abban lakni is szándékozunk, azzal már rendeltetése van, innentől kezdve már építési engedély, vagy legalább bejelentés is kell az elhelyezéséhez.

Ingó vagy ingatlan?

A jogszabályokban nincs egyértelműen meghatározva, hogy a mobilház ingó vagy ingatlan, az építmény talajjal való fizikai kapcsolata nem dönti el, hogy ingóról vagy ingatlanról van szó. Amennyiben az építmény állagsérelem nélkül a földtől elválasztható, eredeti rendeltetésének megfelelő használatra alkalmas marad, akkor nem minősül ingatlannak, és így megtartja ingó jellegét.

Konténerházra lehet-e hitelt, CSOK-ot felvenni?

Tudnunk kell, hogy egy mobilházat vagy konténerházat egyik pénzintézet sem fog fedezetként elfogadni, ezért sem lakáshitelt, sem CSOK-ot nem vehetünk fel rá. Ugyanakkor, mivel ezen építmények bekerülési költsége nem túl magas, nem kizárt, hogy szabad felhasználású személyi hitelből megvásárolhatjuk őket.

Címlapkép: Getty Images