Ennyiért vehetsz nyaralót a bontásra ítélt balatonfüredi bulinegyedben

Múlt héten olvashattunk a Portfolio oldalán arról, hogy végleg megszűnhet a folyamatosan romló állapotú balatonfüredi szórakoztató komplexum. A belvárosi, kempinggel szemközti bulinegyedet többen görög falu néven ismerik, ám mostanra sokan a város szégyenfoltjaként tartják számon. A nyáron működő szórakozóhely ellen folyamatosan érkeznek a panaszok a városban élőktől és a nyaralóktól is. Működése évek óta megoldatlan problémát jelent a város számára.

Az önkormányzat több éve keresi a megoldást a tarthatatlan helyzetre, miközben az év legnagyobb részében üresen álló épületek állapota folyamatosan romlik. Bóka István a város polgármestere, aki a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke is elmondta, hogy a kisajátítás lehet az egyetlen megoldás, hogy később a város számára is hasznos funkciót tölthessen be a terület.

Azóta a balatonfured.hu információi alapján határozottabbá vált a szándék az épületek elbontását illetően. A polgármester úgy fogalmazott, hogy elkötelezett annak érdekében, hogy felszámolják a jelenlegi épületegyüttest, mivel az a tevékenység, amely évek óta zajlik a volt görög faluban, az nem érdeke Fürednek. El kell bontani az épületeket és meg kell szüntetni a szórakozónegyedet. A városnak évek óta az elsődleges céljai között szerepel a 83 tulajdonossal rendelkező negyed felszámolása, ám hiába az önkormányzat 41 százalékos többségi tulajdonrésze, a döntés kizárólag akkor születhet meg, ha a tulajdonosok között egyhangú válasz születik.

A hír ellenére továbbra is rábukkanhatunk egy-egy görög faluban kínált eladó vagy kiadó ingatlanra az interneten. A HelloVidék utánajárt, mennyiért vásárolhatnánk színes bungalót magunknak a kérdéses sorsú bulinegyedben.

Jelenleg két 19 négyzetméteres lakásként hirdetett ingatlant találtunk az egykori görög faluban. A cím alapján Balatonfüred belvárosában kínálják a kis garzonlakásokat, amelyek a leírás szerint a mai kor igényeinek megfelelően felújítottak. A szövegben Balatonfüred kedvelt látványosságaként hivatkoznak az Annagora Aquapark szomszédságában fekvő, kérdéses jövőjű görög falura. Mivel a terület tényleg a város egyik legközpontibb részén, a parthoz viszonylag közel található, ezért rendkívül csábító lehet a 157 894 forintos négyzetméterár.

Még jobban csenghet az ajánlat, ha kicsit átböngésszük a balatonfüredi lakásárakat. Az egyik legkedveltebb balatoni turisztikai célpontnak számító várost, a népszerű megyeszékhelyek áraihoz mérhető lakásárak jellemzik. A balatonfüredi lakáspiac kínálatát figyelve egyértelműen a görög faluban vásárolható két garzon bizonyult a legolcsóbbnak. Az amerikai konyhás, egy szobás lakásokat most 13 millió forintos áron kínálják nyaralónak, új befektetésnek, összeköltöző pároknak.

Balatonfüreden hasonló árban jelenleg nem vásárolhatunk lakást: a legkedvezőbb ajánlat egy a város felsőrészén kínált, szintén 19 négyzetméteres lakás 18,5 millió forintért. Ezen az áron juthatunk hozzá egy ugyancsak 19 négyzetméteres téglalakáshoz a ma a város részének, régen különálló településnek számító Balatonarácson. A belvárosban 19,8 millió forinttól találhatunk eladó garzonokat, ám a part közelsége még itt sem annyira garantált, mint a kempinggel szemközti görög falu esetében.

Elgondolkodtató, hogy a szórakozónegyedben felújított garzonok kedvező ára a park jövőjével kapcsolatos rengeteg kérdőjelnek vagy a kívülről kevésbé bizalmat keltő környezetnek köszönhető. Ennek ellenére mindenképpen megfontolandó, hogy az önkormányzat jelenlegi álláspontját figyelembe véve érdemes-e a csábító árak miatt a görög falu kis lakásait választani és hosszú távú terveket szőni.

Címlapkép: Getty Images