Ilyen egyszerűen turbózhatod fel otthon a wifit: wifi jelerősítő, wifi jelerősítés házilag

A te otthonodban sem egyformán erős a wifi jel? Előfordul, hogy a szobának csak egy bizonyos pontján tudsz csatlakozni a hálózatra? Nem egyedülálló problémáról van szó, ez sajnos a legtöbb háztartásban így működik, de ahelyett, hogy szokásaidat a wifi hatósugarához alakítanád, erősítsd meg otthon Te a wifidet. Számos házi praktika létezik arra, hogy otthonod minden pontján elérd az internetet, mégse kelljen routert váltanod. A wifi jelerősítő költséghatékony segítségként könnyítheti meg mindennapjaidat.

A wifi jel gyengeségének okai

Előfordulhat, hogy túl sok wifi hálózat működik a környéken, így a kereszteződő hálózatok megzavarhatják egymás működését. Ez a probléma legfőképpen a sűrűn lakott, nagyvárosi övezetekre jellemző, leggyakrabban viszont egy nagyon is egyszerű problémáról van szó: a jelnek túl sok falon keresztül kell áthaladnia, a router teljesítménye pedig ehhez nem elég. A router működését zavarhatják otthonunk elektromos készülékei is, beleértve a vezeték nélküli telefonokat, csengőket, távirányítású játékokat, de akár egy fénycső vagy egy konyhai kisgép is okozhat zavart a rendszerben. Ugyanakkor ezt a zavaró hatást fordítva, a wifi is kifejtheti a háztartás elektronikájára.

Hová helyezzük a routert?

Semmiképp sem a konyhába! Wifi jelerősítő törekvéseink semmit sem érnek ebben a helyiségben, ugyanis a konyhában található a legtöbb háztartási kisgép, ami mind megzavarhatja routerünk működését. A jeladó optimális helye a lakás középpontjában van, feltéve, ha nem a konyha az, de számításba kell vennünk a vastag falakat is, amiken nehezen hatolnak át a sugarak.

Házi praktikák: hogyan növeljük a hatótávot?

Az antennák beállítása majdnem ugyanolyan fontos, mint a jeladó elhelyezése: wifi jelerősítés céljából állítsuk az antennákat vízszintes vagy függőleges pozícióba attól függően, hogy milyen irányban akarjuk erősíteni a jelet. Wifi jelerősítő eszközöket is használhatunk, amelyek egyszerű, konnektorba dugható vagy újabban mobil kütyük, ám csak akkor fejtik ki hatásukat, ha olyan helyre tesszük őket, ahol még erős a wifi. Segítségül hívhatunk telefonos applikációkat is, amelyekkel mérhetjük wifink erősségét tetszőleges távolságon belül, vagy akár lakásunk alaprajzára vetítve meghatározhatjuk a jeladó megfelelő pozícióját.

Őrült DIY kísérletek: hogyan (ne) próbáljuk erősíteni a jelet?

Otthoni wifi jelerősítés? Számtalan legendás próbálkozásról hallhattunk már, itt van néhány példa, amiket talán te is szívesen kipróbálnál.

Hajcsatok az antennák végén? Attól, hogy meghosszabbítjuk fémcsatokkal az antennák végét, a tévhitekkel ellentétben nem fog nőni a wifi hatósugara.

Ceruzaelemek az antennák végén? Sikerülhet! Az elemek még ha csak kis mértékben is, de segíthetnek a wifi jelerősítésben.

Sörösdoboz? Az alumínium, mint wifierősítő bármilyen furcsa forrásból is származzék, a wifi antennáira ragasztva segíthet a hatósugár növelésében.

Címlapkép: Getty Images