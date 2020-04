Égnek a lelkisegély-vonalak: mentálisan is padlóra küldi a magyarokat a járvány

A koronavírus-járvány okozta helyzetben minden segítség jól jön, és nem kizárólag anyagi vagy szociális értelemben. A betegségtől való félelem, szeretteinkért való aggódás, a bezártság, az egyedüllét mindannyiunkat megvisel, ezért különösen fontos tudni, hogy hol számíthatunk mentális támogatásra – különösen ha a közvetlen környezetünkben nem elérhető. Ebben az élethelyzetben

általánosságban nő a bizonytalanságérzés, a szorongás, de a változás nehéz lehet abban az esetben is, ha látszólag nincs más dolgunk, mint otthon maradni és vigyázni magunkra. A korlátozott életvitelünk miatt tovább fokozódhat a szorongás, esetleg dühösek vagyunk, kontrollvesztés élményünk lehet, nehézségeink adódhatnak az egyedüllét miatt vagy éppen a családtagokkal való együttélés miatt. A jelenlegi helyzetben ezek természetes reakciók

- írja oldalán a Magyar Pszichiátriai Társaság, ahol többek között egészségügyi dolgozók számára is ajánlanak lelki elsősegélyt. A veszélyhelyzet kialakulása óta több szervezet, sőt önkormányzat jelezte: nem feledkeztek meg a bajban lévőkről - ezek közül mutatunk néhányat.

A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége áprilisban egy új ingyenes vonalat is üzembe helyezett a hatékonyságnövelés érdekében, az érdemi hívások száma ugyanis alaposan megnövekedett a járvány miatt. A szövetség már ötvenéves múltra tekint vissza. 1970-ben indult Debrecenből, később pedig a nagyobb városokban is alakultak szolgálataik, például Pécsen, Budapesten, Győrben, Szegeden. Mára 17 magyarországi tagszolgálattal, 2 társszolgálattal és 5 határon túli (Erdély, Kárpátalja, Felvidék) tagszolgálattal rendelkeznek. Szolgáltatásuk, a telefonos lelki elsősegélynyújtás lényegében segítő beszélgetést jelent, a 116-123-as számon lehet őket elérni a nap 24 órájában, térítésmentesen. A nemrég elérhetővé tett 0680810600-as számot hétfő este hét órától lehet tárcsázni. Az önkéntesek hétfő 19 óra és szerda 15 óra között, valamint csütörtök 19 óra és vasárnap 7 óra között fogadják az erre a számra érkező hívásokat.

Dudás Erika, a szövetség szakmai alelnöke a HelloVidéknek elmondta: évente 200 ezer telefonhívást kapnak, amiket többszáz, jól képzett önkéntesük kezel.

Alapvető céljuk a krízisek kezelése, az öngyilkosság megelőzése és a mentálhigiénés prevenció, emellett nagyon sokan hívják őket érzelmi, generációs, párkapcsolati problémákkal.

Rengetegen telefonálnak az egyedüllét okozta érzelmi problémák miatt, és azoknak is népes a tábora, akik egészségi állapotuk romlása, betegségük révén kialakult feszültségük, állásuk elvesztése, anyagi gondjaik, szociális helyzetük vagy jogi problémák miatt kérnek segítséget.

Áprilisban a járvány miatt átálltak egy új rendszerre, ami lehetővé tette azt is, hogy otthon ügyeljenek, tekintettel arra, hogy önkénteseik jó része a veszélyeztetett korosztályt gyarapítja. A koronavírussal kapcsolatban már február végén is tapasztaltak érdeklődést. Márciusban ez egyre csak növekedett, áprilisban pedig már minden második érdemi hívás kapcsolódott a jelenlegi helyzethez. Ezáltal a meglévő problémák is átalakultak, bonyolultabbá váltak, de sokan kifejezetten a vírusról kérdeztek.

Először az információhiány dominált, később félelmek, aggodalmak, aztán pedig a bezártsággal, izolációval összefüggő kérdések.

Ilyen esetekben konkrét tanácsot nem adnak, különböző kommunikációs technikákat, terápiás alapelemeket használva segítenek, és közös gondolkodással igyekeznek megoldani a problémát. Ezt sokszor feszültségoldás, megnyugtatás, ventillálás előz meg, magyarázta a szakember.

A szolgáltatás anonim, tehát sem a hívók nevét, sem a tartózkodási helyét nem tudják meg a segítők. Az életkorukat azonban sokszor elárulják, illetve a problémáik is gyakran ehhez köthetők – például a nyugdíjazás, fiatalok esetében az iskolába járás. Legtöbben a 45-60 közötti, illetve a 60 év fölötti korosztályból keresik őket, a férfiak és nők megoszlása közel azonos, de a fiatalabb generációk is ismerik és igénybe veszik a hívószámot. Az idősebbek főleg az egészségügyi állapotuk, az egyedüllétük (nem feltétlenül a magány) vagy a gyászuk, hozzátartozó elvesztése miatt telefonálnak. A munkaképes korú hívóknál sokszor előfordulnak munkahelyi-, jogi problémák, anyagi gondok, nagyon jelentős számban pedig a kapcsolati problémák, amibe nemcsak a párkapcsolat, de például a szülő-gyerek konfliktus is beletartozik. A fiatalabbakat főleg a párválasztás, elhagyás-szakítás, a tizenéveseket pedig iskolai nehézségek foglalkoztatják, tudtuk meg Dudás Erikától.

Öngyilkosság és depresszió A modern társadalmakban a lelki problémák és megbetegedések számaránya, köztük az öngyilkosságé is, sajnos még mindig magas, és ez Magyarországra is vonatkozik. A legfrissebb, 2018-as adatok alapján, amiket az Országos Pszichiát­riai és Addiktológiai Intézet ismertetett tavaly, 1656-an követtek el öngyilkosságot itthon, 22-vel többen, mint 2017-ben. Komárom-Esztergom megyében csökkent a legnagyobb mértékben a számuk, 43-ról 28-ra. Borsodban viszont jelentősen nőtt, 91-ről 124-re.



A WHO 2018-as statisztikák szerint az európai országok között Magyarország már nincs az első háromban, mint ahogy korábban volt, világszinten pedig az első tízben. A világranglistát Litvánia vezeti több éve, ahol a legutóbbi adatok alapján százezer emberből 31,9 lett öngyilkos. A magyar lakosság mentális betegségeinek előfordulását tekintve a depresszió, a szorongás, a szenvedélybetegségek és demencia a leggyakoribb. A depresszió a magyarok 7,1 százalékát, vagyis évente több mint 700 ezer embert érint.

A kapcsolati erőszak áldozatai, bár a kríziskezelő ambulanciákon megszüntették a személyes kontaktust, a nap 24 órájában ingyenesen hívható +3680205520-as telefonszámon továbbra is kérhetnek segítséget. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálathoz a korábbi hetekhez képest márciusban jelentősen többen telefonáltak be, és a továbbiakban is számítanak a hívások számának növekedésére. Erre felkészültek, a munkatársaik biztonságos munkavégzéséhez szükséges feltételeket megteremtették, így továbbra is fogadják a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatainak hívásait, közölték korábban.

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által működtetett három krízisközpontban és három titkos menedékházban ugyancsak folyamatosan elérhetők a szolgáltatások, és vannak férőhelyek. A krízisambulanciák munkatársai, a szociális munkások, jogászok és pszichológusok telefonon vagy az online téren keresztül várják a megkereséseket.

Debrecenben "Együtt vagyunk" mottóval telefonos lelki egészségszolgálat indult a járvány miatt nehéz helyzetbe került helyiek lelki támogatására városi és egyetemi összefogással. A lelki támaszra szorulók telefonhívásait hétközben és hétvégén is várják a szakemberek. A szolgálatot két számon - 06-52-517-622 és 06-52-517-644 - lehet elérni. A hívásokat napi 8 órában 8-16 óra között fogadják hétközben, hétvégeken és ünnepnapokon is, védőnők, mentálhigiénikusok és iskolaorvosok.

Nyíregyházán is ingyenes telefonszámot biztosít a szociális vagy lelki segítségre szorulók számára a helyi család- és gyermekvédelmi központ, az ügyintézők munkanapokon 8 és 16 óra között fogadják a hívásokat.

A napokban pedig útjára indult a Hogy tetszik lenni? elnevezésű kezdeményezés is, amihez önkéntes pótunokák jelentkezését várják, és ami az otthonaikba kényszerült idős korosztályt köti össze olyan szabadidővel rendelkező lelkes fiatalokkal, akik aktív telefonos kapcsolattal társaságot tudnak biztosítani számukra. A Fesztivál Önkéntes Központ közlése szerint az együttműködő szervezetekkel, köztük a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal karöltve kötik össze a koronavírus legveszélyeztetettebb csoportjába tartozó, otthonaikba kényszerült idős korosztályt szabadidővel rendelkező fiatalokkal.

Minden héten új témával foglalkoznak az idősekkel folytatott beszélgetések során,

így szó lesz a legjobb receptekről vagy katonatörténetekről, arról, hogyan szórakoztak régen és ma, de előkerülnek a randik és az első szerelem történetei is. A program mindenki számára nyitott, és mivel minden felkészítés, meghallgatás, és kapcsolattartás online zajlik, az ország bármelyik pontjáról jelentkezhetnek a kommunikatív fiatalok.

Címlapkép: Getty Images

