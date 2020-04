Babára várva a karantén alatt: a szakember válaszolt

Dr. Tűű László, az Endocare Endokrinológiai Központ vezetője a Pénzcentrumnak adott interjújában elmondta, hogy jelen pillanatban nagyjából minden ötödik pár küzd valamilyen termékenységi zavarral. Lehet, hogy többen is vannak, de a 20 százalékukról tudnak biztosan. Ez nem azt jelenti, hogy ennyi lombik kezelésre van szükség, hanem azt, hogy ennyi párral kellene orvosilag foglalkozni.

Mivel most a vizsgálatok szünetelnek, azok, akik most szerettek volna szakemberhez fordulni, később kezdhetik el a kezeléseket is. Ugyanis egy mesterséges megtermékenyítést rengeteg vizsgálat előz meg, laborok, képalkotó diagnosztikai vizsgálat, ezek pedig hónapok alatt készülnek el. Vagyis a mesterséges megtermékenyítés is azoknál a pároknál fog először elindulni, akik már ezen a procedúrán túl vannak.

Az orvos szerint a termékenységi központokban a beavatkozás megterhelő, költséges, hosszadalmas, nagyon limitált a kapacitás, bár ez mostanában javul. De az lenne a cél, hogy valóban csak az jusson oda, akinek erre szüksége van. Akinek a termékenységét helyre lehet állítani, és képes a természetes fogantatásra, az ne kerüljön okvetlenül valamelyik termékenységi központba valamilyen mesterséges beavatkozásra.

Eddig az volt a baj, hogy nem igazán keresték az okát annak, ha valami zavar támadt a női szervezetben. Egy cikluszavart, egy fájdalmas menstruációt, egy összevissza vagy kimaradó ciklus okát nem igazán kísérelték meg kideríteni, hanem tünetileg kezelték és a probléma, akkor jelentkezett újra, amikor valaki gyereket szeretne

- fogalmazott a szakember a Pénzcentrumnak adott válaszában. A portál arról is megkérdezte a szakembert, hogy mit tehetünk karantén idején és milyen lehetőségei vannak annak, aki a jelenlegi helyzetben éppen kivizsgálásra vár.

A teljes cikk a Pénzcentrum oldalán olvasható.

Címlapkép: Getty Images

