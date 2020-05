Pénzt ad a diákjainak a vidéki egyetem: így juthatnak a támogatáshoz a hallgatók

Ösztöndíjjal segíti a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) azon hallgatóit, akik a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet miatt elveszítették munkájukat, jövedelmüket, és emiatt egyetemi tanulmányaik finanszírozása is veszélybe került.

Az egyetem hallgatóit nemcsak az online oktatás miatt érinti a kialakult veszélyhelyzet, hanem azért is, mert rengeteg diák veszítette el munkáját és jövedelmét is. Őket támogatja az intézmény a Pro Talentis áthidaló ösztöndíjjal.

A sikeresen pályázó hallgatók a Pro Talentis Universitatis Alapítvány kuratóriumának döntésétől függően 20 és 100 ezer forint közötti egyszeri támogatást kapnak.

Az ösztöndíjra azok a nappali és levelező tagozatos egyetemisták pályázhatnak, akik aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek a pályázat benyújtásakor és a támogatás folyósításakor is. A pályázatban a hallgatóknak be kell mutatniuk megnehezült élethelyzetüket, éppen ezért csatolni kell a jogszerű jövedelemszerző tevékenység megszűnését igazoló dokumentumot is. Igazolni kell, hogy a pályázó a Covid-19 vészhelyzet miatt olyan munkavégzésből származó jövedelemforrástól esett el, amely tanulmányai finanszírozását biztosította, megkönnyítette.

Címlapkép: Getty Images

Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! A friss statisztikák szerint már több mint 500 milliárd forintnyi babaváró hitelt igényeltek a magyar családok. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2020 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt.