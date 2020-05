Lecsaptak a rendőrök a netes csalókra: hihetetlen, milyen állatot találtak az egyik lakásában

Bűnszervezetben működő internetes csalókra csaptak le a rendőrök Heves megyében, a kilenc gyanúsított egyike egy őzgidát tartott háziállatként lakásában - közölte a megyei rendőr-főkapitányság pénteken a rendőrség honlapján. A közleményben azt írták, hogy a gyanú szerint az elkövetők különböző internetes csalásokat követtek el országszerte: a sértettek

kisebb-nagyobb összegű előleget utaltak nekik, ők viszont a tranzakció után elérhetetlenné váltak.

A Füzesabonyi Rendőrkapitányság, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai és a Terrorelhárítási Központ műveleti egységei mintegy 90 rendőr részvételével összehangolt akciót tartott kedden Mezőszemerén, Szihalmon és Ózdon bűnszervezetben elkövetett csalás, pénzmosás és lopás gyanúja miatt - tudatták.

Ismertették: a kilenc helyszínen végrehajtott kutatáson három nagyobb értékű terepjárót, műszaki cikkeket, arany ékszereket és készpénzt foglaltak le.

Az egyik lakásban talált őzgidát átadták a Tisza-tavi Ökocentrum munkatársainak.

A rendőrök kilenc férfit gyanúsítottként állítottak elő a rendőrkapitányságra, közülük egy 40 éves ózdi és öt mezőszemerei férfit őrizetbe vettek, és kezdeményezték letartóztatásukat, amelyet az Egri Járásbíróság csütörtökön elrendelt. Hárman szabadlábon védekezhetnek.

Címlapkép: Getty Images

