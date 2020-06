Éles verseny indul a balatoni strandok között: ez lehet a legjobb fürdőhely

A portál információi szerint kis csúszással, de a héten meghirdetik a balatoni Kék hullám zászló strandminősítő versenyt, ahol idén az lesz a legjobb, az nyeri el a különdíjat, aki járványügyi szempontból a legbiztonságosabb. A Balatoni Szövetség titkára, Fabacsovicsné Kovács Krisztina elmondta, hogy a júniusi helyszínbejárást végző bizottság tagjai lesznek a Magyar Turisztikai Ügynökség képviselője és a kormányhivatal népegészségügyi szakembere is. Az eredményhirdetés azonban a járványhelyzet miatti csúszás okán csak július elején, a főszezonban lesz.

Kiderült az is, hogy újra meghirdetik a két éve elindított, sikeres építészeti díjpályázatot is, és megválasztják Az év balatoni házát. Lombár Gábor a Balatoni Szövetség elnöke arról is beszámolt, hogy az elnökség levélben kéri a kormányt és az országgyűlési képviselőket, hogy vegyék figyelembe a jövő évi költségvetés tárgyalásánál, hogy a vészhelyzetben hozott kormányzati intézkedések gazdasági hatásai a turizmusból élő települések önkormányzatait az átlagosnál négyszer-ötször jobban sújtják.

Címlapkép: Getty Images

