Lecsaptak a Fejér megyei drogtanyára: a laborban hatalmas mennyiségű kábítószert készítettek

Droglabort számolt fel a rendőrség a Fejér megyei Tordason. A rendőrök egy családi házból állítottak elő egy szerb és két magyar állampolgárt, akit jelentős mennyiségű kábítószerrel történő kereskedelemmel gyanúsítanak. Balotai Attila rendőr ezredes közölte, a tordasi házban csütörtökön lefoglalt alapanyagokból 100-150 ezer adag kábítószert lehetett volna előállítani, amelynek 250-300 millió forint a feketepiaci ára.

Ismertette, a nyomozókhoz az az információ jutott el, hogy egy budapesti férfinek köze lehet a kábítószer-kereskedelemhez, ezért figyelni kezdték. A férfi csütörtökön egy ugyancsak budapesti társával annak tordasi házába utazott, rövid idő múlva elhagyták a házat, majd egy szerb rendszámú terepjáró felvezetésével tértek oda vissza. Ezt a nyomozók úgy értékelték, hogy kábítószer-szállítmány érkezhetett a házba, ezért rajtuk ütöttek.

Az ezredes tájékoztatása szerint a házban nagyon nagy mennyiségű vegyi anyagot találtak és két házi készítésű, az alapanyagok összekeverésére szolgáló berendezést; a helyszíni szemle során megállapították, hogy 40 liternyi 100 százalékos metamfetamin és 100 liternyi egyéb vegyi anyag van az épületben, amely ugyancsak kábítószer előállításához használható.

Találtak 10 kilogrammnyi koffeint is, amely a kábítószer terítéséhez, hígításához szolgál - mondta.

A metamfetamin önmagában is kábítószernek minősül, ugyanakkor szakértők szerint a házban talált vegyi anyagokból 100-150 kilogramm nagy tisztaságú amfetamint tudtak volna előállítani. Balotai Attila közölte, a rendőrök a házkutatáskor négy, nem éles kézi fegyvert is találtak, míg a férfi otthonában tartott házkutatáskor egy éles lőfegyver került elő.

A nyomozók lefoglaltak továbbá három személyautót, 250 ezer forintot és különböző mennyiségben valutát, a gyanúsítottak budapesti lakásaiból csekély mértékben kábítószert, két présgépet, csomagolóanyagokat, csomagolóeszközöket, valamint a kábítószer porciózásához és méréséhez használt egyéb eszközöket.

A három gyanúsítottat őrizetbe vették és szombaton kérték, hogy a Fejér Megyei Főügyészség kezdeményezze a letartóztatásukat. Az ezredes kitért arra, az elmúlt időszakban azt tapasztalták, hogy a fővárosban a kábítószer ára kissé emelkedett, és egyre több amfetamint találtak. Megítélésük szerint a feketepiacon az amfetamin már nem külföldről származik, hanem Magyarországon igyekeznek előállítani azt a kereskedők.

Hozzátette: év elején már felszámoltak egy amfetaminlabort, a mostani elfogással értékelése szerint "igen jelentős éket vertek" a hazai előállításba. Arra számítanak, hogy a közeljövőben ezzel a mostani elfogással vissza fog esni az amfetaminforgalmazás Budapesten. A korábban felszámolt droglaborral való kapcsolatot a mostani ügyben egyértelműen igazolni nem tudják, de vizsgálják. Hozzátette: az amfetamin előállítása vegyészeti felkészültséget igényel, amely nem sok embernek áll a birtokában. Azt is elmondta: ketten tettek vallomást, és tagadták bűnösségüket.

