Halálos áldozata is van a vasárnap tomboló viharnak: fotókon a brutális pusztítás

Országszerte sok helyen okozott fennakadásokat a vasárnap délutáni vihar, Budapesten több mint 350 helyre vonultak ki a tűzoltók - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Dóka Imre elmondta: a nagy mennyiségű csapadék Budapest valamennyi kerületében munkát adott a tűzoltóknak. Szintén

az esőzések miatt riasztották több esetben a katasztrófavédelem munkatársait Fejér megyében Bicske és a Váli-völgy térségébe, Komárom-Esztergom megyében Tatabánya, Jász-Nagykun-Szolnok megyében pedig Szolnok környékére.

A Balatonnál jellemzően kisebb fakidőlések miatt kellett kivonulniuk a tűzoltóknak, akik még délután is országszerte több helyszínen dolgoztak. A szóvivő arra kérte a lakosságot, hogy kísérjék figyelemmel az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetéseit.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Ravazdon villám csapott egy körülbelül száz négyzetméter alapterületű családi házba vasárnap délután. A tetőszerkezet nem gyulladt ki, viszont mintegy tíz négyzetméternyi felületen beizzott, ezt a tűzoltók megszüntették.

Mivel nagy mennyiségű sarat és törmeléket hordott az eső a 10-es főútra a vasárnap délutáni viharban, a rendőrség lezárta az út Üröm és Solymár közötti szakaszát. A vihar több helyen megrongálta a vasúti felsővezetékeket, biztosítóberendezéseket is, és bár a károk nagy részét helyreállították, egyes helyeken még hétfőn hajnalban is késésekre kellett számítani, a gödöllői elővárosi vonatok pedg még nem közlekednek. A Mávinform vasárnap este azt ígérte, hogy a szobi és a hatvani vonalak kivételével mindenhol helyreállhat a menetrend éjszakáig. Helyenként a pálya is víz alá került:

Bicskénél a sínek fölé ért a víz, levonulásáig állt a forgalom, nem működött a biztosítóberendezés, Tatabánya és Szárliget között leszakadt a felsővezeték, ezért 60-90 percet késtek a vonatok.

A viharos erejű szél fákat döntött a vasúti pályákra, illetve felsővezetékeket szakított le például Pestszentlőrincnél, Vácnál, Kőbányánál is. A ceglédi, debreceni, szegedi, lajosmizsei, újszászi, békéscsabai vonalakon 30-60 perccel, esetenként másfél órával nőtt a délutáni vonatok menetideje. A Budapest-Hatvan-Miskolc és a Hatvan-Szolnok vonalon a biztosítóberendezés lett zárlatos az esőzés miatt, ez utóbbin estére helyreállt a menetrend. A forgalom megindításáig pótlóbuszok szállították az utasokat Vác és Verőce között. A vasúttársaság közlése szerint vidéken nem okozott nagyobb fennakadásokat a vihar, néhány vonalon volt késés, de vasárnap estére helyreállt a menetrend.

Meghalt egy nő, akit elsodort egy villámárvíz vasárnap délután Tótvázsonyban - közölte a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője. Kucsera Katalin elmondta: a 66 éves nő a férjével vasárnap délután a kertjük végében levő hídpillért akarta megtisztítani az eső miatt megáradt időszakos vízfolyás hordalékától, ám

belecsúszott a vízbe, és a villámárvíz mintegy hetven méteren sodorta magával.

A bajba jutott nőt a katasztrófavédelem munkatársai húzták ki a vízből, de a mentők már nem tudták újraéleszteni. A rendőrség általános közigazgatási eljárásban vizsgálja az eset körülményeit.

Így nézett ki a vihar és pusztítása fotókon:

A vihar után összegyűlt esővíz a Széchenyi lakótelepre vezető aluljáróban Szolnokon. MTI/Mészáros János

Viharfelhők Salgótarján közelében. MTI/Komka Péter

A vihar után járhatatlanná vált úttest Pilisborosjenőn. A Pest megyei községben a lezúduló esővíz egy mezőgazdasági területről a földet, valamint az útburkolatot elsodorva elöntötte és járhatatlanná tette a 10-es főút egy szakaszát. MTI/Lakatos Péter

Munkagép a 10-es főút sárral és aszfaltdarabokkal borított szakaszán a vihar után Pilisborosjenőn. A Pest megyei községben a lezúduló esővíz egy mezőgazdasági területről a földet, valamint az útburkolatot elsodorva elöntötte és járhatatlanná tette a 10-es főút egy szakaszát. MTI/Lakatos Péter

