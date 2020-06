Az ablakon át menekültek az emberek a villámárvíz elől: így pusztított a vihar vidéken

Volt, aki az ablakon át menekült a pénteki villámárvíz elől Egerben, ahol pillanatok alatt 45 ház vált lakhatatlanná.

Az ott élőket átmenetileg egy kollégiumban szállásolták el, az önkormányzattól kaptak élelmiszercsomagot is

- számolt be az RTL Klub híradója. A környéken lévő patak duzzadt meg és árasztotta el teljesen a városrészt. A vihar Miskolcon is pusztított, ahol még szintén tart még a károk felmérése. Itt a Szinva patak lépett ki a medréből. Szombaton is nagy eső esett, de az már nem okozott nagy kárt, a tűzoltóknak azonban sok munkát adott.

