Egyre népszerűbb a program: több mint hatszáz település nyert milliókat

Több mint hatszáz település nyert tízmilliárd forintot közösségi terek fejlesztésére a Magyar falu program keretében. Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos közölte: a pályázatok kedvezményezettjei a kistelepülési önkormányzatok és a történelmi egyházak ott működő egyházközségei. Mindkét célcsoport közösségi tér kialakítására, fejlesztésére pályázhatott legfeljebb 30 millió forintig, valamint közösségszervező egyéves foglalkoztatására, maximum hárommillió forintig.

Gyopáros Alpár azt mondta: a közösségi szolgáltatás az önkormányzatok alapfeladata lenne. A kormány ehhez a tevékenységhez is jelentős forrásokat biztosított a kistelepülési önkormányzatoknak. A pályázattal pedig az ehhez szükséges infrastruktúra-fejlesztéshez járulnak hozzá. Gyopáros Alpár közölte: Magyarországot és az egész világot pap- és lelkészhiány sújtja, így nem ritka, hogy egy vidéki plébános, lelkész három-négy, vagy akár hat-hét településen is szolgál, és emiatt nem marad ideje a "közösségszervezés hagyományos feladatára".

Tájékoztatása szerint a pályázatnak köszönhetően foglalkoztatandó közösségszervező a világi feladatok ellátásában tudja segíteni, tehermentesíteni a helyi papokat, lelkészeket. Gyopáros Alpár kitért a települések üresen maradt plébániaépületei felújításának fontosságára is, hogy azokat az egyházközségek használhassák, és nyitottá tehessék a világi közösségnek is.

A kormány azon dolgozik, hogy falvakban és kistelepüléseken élő emberek életminősége ugyanolyan legyen, mint a városokban, nagyvárosokban, vagy akár a fővárosban élőké, ezért indult el a Magyar falu program. A program mostani 600 kedvezményezettjével együtt idén már hat pályázaton hirdettek nyerteseket, számuk meghaladja a kétezret - jelezte, hozzátéve, hogy a következő hetekben újabb pályázatok eredményeit ismertetik, és újakat is meghirdetnek.

Címlapkép: Getty Images

