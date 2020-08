Értéket teremtenek és megőriznek: hatalmas szükség van ezekre a közösségekre

Évente 200 ezer gyermek vesz részt a nemzeti parkok látogatóközpontjaiban, ökoturisztikai létesítményeiben zajló környezeti nevelési programokon. Rácz András, az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára kiemelte, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság az elmúlt 10 évben megduplázta látogatóinak számát, évente félmillió vendéget fogadnak, közülük minden tizedik látogató vesz részt valamilyen környezeti nevelési programon.

Hangsúlyozta, hogy az állami természetvédelem mellett szükség van a térségben élők, az önkormányzatok, a polgármesterek és a civil szervezetek együttműködésére is, ennek egy kiemelt példája a fiataloknak egyszerre elfoglaltságot és természetközeli élményeket adó tábor.

Hozzátette: a gyerekek ösztönösen érdeklődnek a természet, az állat-és növényvilág iránt, ennek adnak nagyon fontos tartalmat a pedagógusok a környezeti nevelés révén.

Az államtitkár a tábornak helyet adó Kápolnapusztai Bivalyrezervátumban emlékeztetett arra, hogy a nemzeti park igazgatóságok kiemelt szerepet töltenek be az őshonos állatok genetikai állományának megőrzésében. Példaként hozta fel, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság még a kilencvenes években vette kezelésbe az utolsó Festetics bivalygulyát, ez adja ma a gerincét annak az állománynak, amely részt vesz a térség vizes élőhelyein folyó legeltetésben.

Manninger Jenő, a térség országgyűlési képviselője elmondta: a számok is bizonyítják, hogy egyre többen fedezik fel Magyarország, valamint a Balaton térségének értékeit. Hozzátette: a Holnapocska Tábor azért is különleges, hiszen amellett, hogy közösségi élményt ad, a gyerekek megismerhetik a régiót is. Petróczi Imre, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatóhelyettese kiemelte, hogy a természet és az ökológiai szolgáltatások megőrzéséhez szükség van a közösségekre, ebben töltenek be fontos szerepet a táborok, a fiatalok emellett munkájuk révén értéket is teremtenek.

Címlapkép: Getty Images