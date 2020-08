Mutatjuk, milyen idő lesz a hosszú hétvégén: erre készülj, ha szabadtéri programot tervezel!

Az elmúlt napokban záporokat, zivatarokat, helyenként felhőszakadást okozó légörvény kelet felé elhagyja hazánkat, írja az Országos Meteorológiai Szolgálat. Ez azért is jó hír, mert a négynapos hosszú hétvége időjárására is hatással lesz, szerencsére pozitív értelemben.

Csütörtökön országszerte napos időre számíthatunk gomolyfelhőkkel, számottevő csapadék nélkül, azonban kora délelőttig a keleti határszélen még lehetnek felhősebb körzetek. Az északnyugati, északi szél főleg keleten lehet olykor élénk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 31 fok között lesz. Késő estére 18 és 24 fok közé hűl le a levegő.

Pénteken napos idő várható, általában kevés gomolyfelhővel. Csapadék nem lesz. A változó irányú szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csak a Kisalföldön élénkülhet meg a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.

Szombaton túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, csupán estétől növekszik meg északnyugaton a felhőzet. Csapadék napközben nem várható, legfeljebb estétől fordulhat elő az északnyugati határ közelében néhol zápor, zivatar. A délkeleti, déli szél csak néhol élénkül meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.

Vasárnap közepesen és erősen felhős területek, illetve időszakok is lesznek, emellett hosszabb-rövidebb napsütés is várható. Szórványosan számítani kell záporesőre, zivatarra. Egyre nagyobb területen megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugatira forduló szél. Zivatarban viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 21, a csúcshőmérséklet 25 és 32 fok között alakul, délkeleten valószínű a legmelegebb idő.

Címlapkép: Getty Images

