A sikeres jövő titka: már előre látni kell a lehetőségeket

A gazdaság fő profilja a növénytermesztés mellett a méhészet, amellyel Attila már felnőtt korában került kapcsolatba - írja az Agrárszektor. A jövőben szeretne a húsmarhatenyésztésbe is belefogni, amit extenzív tartásban, azaz legeltetve képzel el. Hiszi, hogy a munka szeretete biztonságot és megbecsülést ad a számára, és a mindenkori legkorszerűbb technológiák alkalmazásával olyan minőségi termékeket kell előállítani, amelyek mindenhol eladhatóak, volt, van és lesz piacuk.

Szeder Attila a gazdálkodásban is igen fontosnak tartja a környezettudatos szemléletet. Az állattenyésztés beindításával például nemcsak a húst lehet értékesíteni, hanem a trágya hasznosításával csökkenthető a műtrágya-felhasználás is. A növénytermesztésben hosszú távon nem a nagy tömegben termelt szántóföldi termékre, hanem különleges minőséget képviselő – rozsból, tönköly és durum búzából készült – árukra szeretne koncentrálni.

Hiszen a fogyasztók egyre nagyobb hányada részesíti előnyben az egészségtudatos táplálkozást segítő termékeket, amit nagy örömére már a hazai kiskereskedelmi áruházláncok is felismertek. A méztermelésben a tervei között szerepel a különböző fajtamézek internetes értékesítése. Ehhez kapcsolódóan most hoznak létre egy mézcsomagoló és -kiszerelő üzemet. Az ott zajló folyamatokat az internetes platformon videofilmen is bemutatnák, javítva ezzel a termékek nyomon követhetőségét és a minőségbiztosítást.

Gazdálkodóként igyekszik több lábon állni, ezzel is erősíve vállalkozásának biztonságát. Ritka és nagyon értékes húsmarhaállományt kíván létrehozni, amihez nem kizárólag saját, hanem pályázati és hitelintézeti forrást is igénybe kíván venni. Így aztán örömmel fogadta a takarék szektor összeolvadását és ezzel párhuzamosan az agrárüzletág megteremtését. Elvárásai szerint az így létrejövő szervezet a mezőgazdasági finanszírozás és tanácsadás egyik legaktívabb piaci szereplője lesz.

Számára nem kérdés tehát, hogy melyik pénzintézet partnere legyen, méghozzá „partnere és nem pusztán ügyfele” – hangsúlyozta Attila, aki több mint tíz éve áll kapcsolatban a Takarékbankkal, valamennyi a gazdáknak szánt termékünket szereti és igénybe is veszi, legyen szó földvásárlásról, beruházásról, számlavezetésről vagy éppen agrárrendezvényekről és piaci tanácsadásról.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt idén - 60 hónapos futamidőre - 38414 forintos kedvezményes törlesztővel kalkulálhatsz, míg 2021-től 40219 forintra ugrik a törlesztő. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Friss gazdasági, pénzügyi hírek, időrendben a Pénzcentrumon!