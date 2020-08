Miért jó a vályogház: vályogház felújítás, vályogház szigetelése

A vályogház nem ismeretlen jelenség a vidéki, főleg falusi lakosok számára, ám a vályogház megítélése az elmúlt időben sajnos negatív keretezést kapott. Miért? Ha magunk elé kell képzelnünk egy vályogház képét, legtöbbünknek düledező viskó jut eszünkbe málló vakolattal, ami belül mindig nyirkos és penészes. Cikkünkben leromboljuk a tévhiteket és elmondjuk, miért jó a vályogház, valamint, ha egy régi vályogház kerül a birtokunkba, miként újítsuk fel! A vályogház szigetelése az egyik legfontosabb mozzanat (a vályogház aljzatszigetelés szintúgy), emellett a vályogház vakolat felújítása is elengedhetetlen fontosságú, ha igazán szép ingatlanná szeretnénk varázsolni!

A vályogház rövid története

A vályogház vályogtéglából épül, amely az ipari égetett téglát megelőző időkben (a vályogtéglára tekinthetünk a tégla előfutáraként) a lakosság legkedveltebb építőanyagának számított. Miért? Ehhez az alapanyaghoz mindenki olcsón hozzájutott és a vályogtégla készítése sem volt bonyolult, így az ősi döngölt fal mellett ez volt a legnépszerűbb építkezési forma. A vályogház leggyakrabban nádtetőt vagy zsúptetőt kapott, amelyet fagerendák tartanak: könnyű magunk elé képzelni egy tipikus nádtetős vályogházat, amely az igazi régi, paraszti hangulatot idézi.

Őseink hűs vályogházai ma már a feledés homályával küszködnek: az ipari gyártású égetett tégla megjelenése és elterjedése óta a vályogtégla hanyatló népszerűségű építkezési alapanyag. A régen tündöklő vályogházak nádteteje ma már elhanyagolt, a legtöbb régi vályogház vakolata lemállott, ám a változó tendenciák szerint a vályogház újra és újra megjelenik a köztudatban, a mai modern vályogházak pedig nem is hasonlítanak őseikre!

A vályogház előnyei és hátrányai

Miért jó a vályogház?

A negatív megítéléssel szemben a vályogház rengeteg előnyös tulajdonsággal bír még amellett is, hogy kifejezetten olcsó és könnyen előállítható alapanyag. A vályogház természetes alapanyagokból áll, így sokkal környezetkímélőbb jelenség egy téglaháznál: a vályogház épülése során kevés hulladék és égéstermék keletkezik és kifejezetten jól kombinálható más természetes anyagokkal (pl. fagerendák).

A vályogház „lélegzik”: a jól szellőző falak saját mikroklímát alakítanak ki, ennek köszönhetően a vályogház hőszigetelése nagyon jó. A vályogház télen rendkívül jól tartja a hőt, míg a nyári forróságban kellemes hűvös klímát tart odabent. A falak megkötik a levegőben szálló port és nedvességet, sőt, egy tűzálló anyagról beszélünk!

Mik a vályogház hátrányai?

A legtöbb különféle alapanyagú ingatlanhoz hasonlóan a vályogház sem tökéletes. A vályogfalak Achilles-ína a víz, nagyon érzékenyek a nedvesség minden formájára. A régen épült vályogház falak annak idején nem kaptak szigetelést, így a falak magukba szívták az eső- és talajvizet, emiatt lehullhat róluk a vakolat. Az eső ellen leggyakrabban a túlnyúló tetővel védekeztek, ám a talajvíz ellen nem tudtak mit tenni. Ahogy szárad a vályogfal, rengeteg vizet veszít és összezsugorodik, emiatt a téglák közé más betételemeket (régen szalmát, ma soványbetont) kell helyezni, hogy a vályogház falai ne kezdjenek el repedezni. A szigetelés nélküli vályogházakban a sok nedvesség miatt korhadni kezdtek a burkolatok, a bútorok pedig bepenészedtek, emiatt lett a vályogházak megítélése olyan negatív.

A modern vályogház

Annak ellenére, hogy a vályogház Magyarországon ma már nem olyan népszerű, még mindig épülnek modern vályogházak, ugyanis a vályogház csodálatos hőszabályzó képességét ma is sokan szeretnék igénybe venni. Érdekesség, hogy egy másik kontinensen a vályog kifejezetten népszerű építkezési alapanyag: Közép-Amerikában és az USA déli részén, például Új-Mexikóban a vályogház abszolút a reneszánszát éli. A nyugati kontinensen nem csak lakóházak épülnek vályogtéglából, hanem templomok is! Az amerikaiak részben azért is részesítik előnyben, mert náluk a favájó termeszek hajlamosak óriási károkat okozni könnyűszerkezetes házaikban, a vályogház viszont ellenáll nekik.

A mai modern vályogházak nem is hasonlítanak a 100 évvel ezelőtt épült elődjeikre: eltűntek a hosszú, kihasználatlan verandák és a tipikus oszlopok, gyakorlatilag meg sem lehet már különböztetni őket a jelenlegi divatos elrendezésű otthonoktól, ugyanis a vályogtéglát, mint építési alapanyagot ugyanúgy használjuk, mint az égetett téglát.

Vályogház felújítás: a vályogház szigetelése mindenek felett!

A vályogház szigetelése nem a hő kint- vagy benntartását szolgálja, ugyanis a vályogház esetében a víz elleni védekezés a legfontosabb. A tető és a falak vízzáró szigetelése mellett a vályogház aljzatszigetelés kiemelt fontosságú, így védekezhetünk a talajvíz ellen egyszerűen, emellett a vályogház alapozását is körültekintően kell elvégeznünk. Vályogház építése vagy vásárlása esetén nézzünk szét a környéken alaposan: milyen talajjal kell számolnunk, van-e patak vagy állóvíz a közelben?

Vályogház felújítás

A vályogház felújítás az első lépésünk, ha egy régebbi építésű, már viseltesebb ingatlant vásárolunk. Mit kell ilyenkor kijavítani, kicserélni, milyen elvégzendő feladatokkal számoljunk?

nyílászárók cseréje

a vályogház szigetelése, vizesedés elleni védelem

a falszerkezet megerősítése, huzalozás

a vakolat kijavítása

portalan felület-képzés

benapozást segítő belső átalakítások

Vályogház felújítás támogatás segítségével

Több lehetőségünk is van vályogházfelújítási támogatás igénylésére pályázatok beadása útján: akár több millió forintot is szerezhetünk! Ilyen, vályogház felújításra felhasználható támogatást nyújt a Széchényi 2020 program és több alapítvány is. Az Állami források mellet EU-s pályázatokat is igényelhetünk vályogházunk felújítására, hogy ingatlanunk modernizált legyen és mindenben megfeleljen a család igényeinek.

Címlapkép: Getty Images